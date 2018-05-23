ASAKYAZI’DA GÖREV BÖLÜMÜ

Geçtiğimiz günlerde kongresini yapan As Akyazı Spor Cumartesi günü verilen iftar yemeği sonrası görev dağılımı yaptı.
Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrası As Akyazı Spor başkanlığına seçilen Ahmet Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri Nostalji Sosyal tesislerinde Cumartesi günü verilen iftar yemeği sonrası görev dağılımı yaptı.
Ahmet Durmuş başkanlığında yapılan görev dağılımına göre
İdari illerden sorumlu başkan yardımcılığına Alaattin Kılıçkeser
Mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığına İrfan Yılmaz
Genel kaptanlığa Ahmet Birinci
Genel kaptan yardımcılığına Hüseyin Kalyoncu
Saymanlığa Metin Bayhan
Basın sözcülüğüne Bekir Durmuş
Halkla ilişkiler sorumluluğuna A. Hikmet Kurt
Alt yapı sorumluluğuna Rahmi Aktürk ve Ahmet Birinci
Diğer sporlar şube şefliğine Zafer Oğuz Anıl
Genel sekreterliğe Ahmet Silahçı getirildi.
As Akyazı Spor transfer komitesine Ahmet Birinci,Hüseyin Kalyoncu,Rahmi Aktürk,İsmet Öztürk ve Ahmet Silahçı getirildi.