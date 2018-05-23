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ASAKYAZI’DA GÖREV BÖLÜMÜ

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Geçtiğimiz günlerde kongresini yapan As Akyazı Spor Cumartesi
Bu haber 2018-05-23 12:56:42 eklenmiş ve 158 kez görüntülenmiştir.

 

Geçtiğimiz günlerde kongresini yapan As Akyazı Spor Cumartesi günü verilen iftar yemeği sonrası görev dağılımı yaptı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre sonrası As Akyazı Spor başkanlığına seçilen Ahmet Durmuş ve yönetim kurulu üyeleri Nostalji Sosyal tesislerinde Cumartesi günü verilen iftar yemeği sonrası görev dağılımı yaptı.

Ahmet Durmuş başkanlığında yapılan görev dağılımına göre

İdari illerden sorumlu başkan yardımcılığına Alaattin Kılıçkeser

Mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığına İrfan Yılmaz

Genel kaptanlığa Ahmet Birinci

Genel kaptan yardımcılığına Hüseyin Kalyoncu

Saymanlığa Metin Bayhan

Basın sözcülüğüne Bekir Durmuş

Halkla ilişkiler sorumluluğuna A. Hikmet Kurt

Alt yapı sorumluluğuna Rahmi Aktürk ve Ahmet Birinci

Diğer sporlar şube şefliğine Zafer Oğuz Anıl

Genel sekreterliğe Ahmet Silahçı getirildi.

As Akyazı Spor transfer komitesine Ahmet Birinci,Hüseyin Kalyoncu,Rahmi Aktürk,İsmet Öztürk ve Ahmet Silahçı getirildi.

 
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