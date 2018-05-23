İYİ PARTİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYI ATSO’DA

İYİ Parti Sakarya Milletvekili adayı Ümit Dikbayır , İyi Parti

Bu haber 2018-05-23 12:40:07 eklenmiş ve 225 kez görüntülenmiştir.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili adayı Ümit Dikbayır , İyi Parti Akyazı ilçe başkanı Servet Top ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı ile Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar’ı ziyarette bulundular.

Gerçekleşen ziyarette Milletvekili Adayı Ümit Dikbayır hızla gelişmekte ve kalkınmakta olan Akyazı’mızın gelişmesi ve kalkınması için yıllardır emek veren değerli büyüğümüz ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar’ı ziyaret ederek, 24 haziranda yapılacak genel seçimlerde seçildiğim taktirde İlimiz ve ilçemiz için yapabileceğimiz çalışmalar hakkında bilgi vererek, desteklerini istedik.

ATSO Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, İyi Parti Sakara Milletvekili adayı Ümit Dikbayır ve Akyazı İlçe yönetim Kurulu Başkanı Servet Top ve Yönetim Kurulu Üyelerine ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederek 24 Hazirandaki Genel Seçimlerde kendilerine başarılar dilediğini dile getirdi.