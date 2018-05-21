İŞTE SAKARYA’’NIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde partilerinden aday gösterilen Milletvekili adayları bu gün Partileri tarafından Yüksek Seçim Kuruluna bildirildi. Partilerin Milletvekili aday sıralaması şöyle;
AKP’DE ADAY SIRALAMASI
1 ALİ İHSAN YAVUZ
2- RECEP UNCUOĞLU
3-KENAN SOFUOĞLU
4- ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK
5 ALİ İNCİ
6 EKREM YÜCE
7 LÜTFÜ BÜYRAKTAR
CHP’DE ADAY SIRALAMASI
1 - Engin Özkoç (Mevcut milletvekili)
2 - Mehmet Selçuk
3 - Elif Yar
4 - Refik Karakaş
5 - Mehmet Bağdat
6 - Aytül Uşaklıgül
7 - Gözdenur Yıldız
MHP’DE ADAY SIRALAMASI
1-Levent Bülbül
2-Mehmet Emin Kaba
3-Hasan Balaban
4- Ali Doğan Eroğlu
5- Tolgahan Öksüz
6- Şerafettin Kaya
7-Melihşah Budak
İYİ PARTİ ADAY SIRALAMASI
1- ÜMİT DİKBAYIR
2-DR. AYDOĞAN ARSLAN
3-MEHMET KIR
4-NURGÜL ÇAKAR
5-İLKER ÖZBUDAK
6-ZEYNEP ULUSİNAN
7-ASENA ASLAN BURAK
SP DE ADAY SIRALAMASI
1. Eyüp Yıldırım
2. Ali Seyyar
3. Şeref Tan
4. Ali Fethi Gürler
5. Ayşe Güçlü
6. Kerim Ali Aksoy
7. Furkan Cebeci