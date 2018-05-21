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İŞTE SAKARYA’’NIN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde partilerinden aday
Bu haber 2018-05-21 21:41:38 eklenmiş ve 267 kez görüntülenmiştir.

 

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde partilerinden aday gösterilen Milletvekili adayları bu gün Partileri tarafından Yüksek Seçim Kuruluna bildirildi.  Partilerin Milletvekili aday sıralaması şöyle;

 

AKP’DE ADAY SIRALAMASI

1 ALİ İHSAN YAVUZ 

2- RECEP UNCUOĞLU 

3-KENAN SOFUOĞLU 

4- ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK 

5 ALİ İNCİ 

6 EKREM YÜCE 

7 LÜTFÜ BÜYRAKTAR 

 

CHP’DE ADAY SIRALAMASI

1 - Engin Özkoç (Mevcut milletvekili)
2 - Mehmet Selçuk
3 - Elif Yar
4 - Refik Karakaş
5 - Mehmet Bağdat
6 - Aytül Uşaklıgül
7 - Gözdenur Yıldız

 

MHP’DE ADAY SIRALAMASI

1-Levent Bülbül

2-Mehmet Emin Kaba

3-Hasan Balaban

4- Ali Doğan Eroğlu

5- Tolgahan Öksüz

6- Şerafettin Kaya

7-Melihşah Budak

 

İYİ PARTİ ADAY SIRALAMASI

1- ÜMİT DİKBAYIR 

2-DR. AYDOĞAN ARSLAN 

3-MEHMET KIR 

4-NURGÜL ÇAKAR

5-İLKER ÖZBUDAK

6-ZEYNEP ULUSİNAN

7-ASENA ASLAN BURAK

 

SP DE ADAY SIRALAMASI 

1. Eyüp Yıldırım

2. Ali Seyyar

3. Şeref Tan

4. Ali Fethi Gürler

5. Ayşe Güçlü

6. Kerim Ali Aksoy

7. Furkan Cebeci

 

 

 
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