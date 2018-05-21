KENAN SOFUOĞLU MİLLETVEKİLİ ADAYI

Akyazı'da 13 kişinin aday yadı olduğu yarışta Ak Parti'den

Bu haber 2018-05-21 21:33:01 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

Akyazı'da 13 kişinin aday ayadı olduğu yarışta Ak Parti'den aday olacağı konuşulan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu listede 3. sırada yer aldı.

Böylece bütün Akyazılıların isteği olan Akyazı’lı birinin seçilecek bir sıradan aday gösterilmesi de gerçek oldu.

Geçtiğimiz günlerde İtalya'da kariyerine son veren dünya şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun ismi Ak Parti milletvekilliğiyle anılıyordu.

Aday listelerinin verilmesine kısa bir süre kalan ulusal sitelerde Sofuoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine aday adaylığı başvurusu yaptığı açıklanmıştı.

Beklenen oldu ve bugün milletvekili aday listelerinin YSK'ya sunulmasının ardından açıklanan Sakarya listesinde Sofuoğlu'nun da ismi yer aldı. Şampiyon motosikletçi, parti tarafından listede 3. sıraya yerleştirildi.

Günlerdir kulislerde en çok konuşulan isimler arasında olan Kenan Sofuoğlu'nun aday gösterilmesi partililer tarafından 'Beklenen oldu' şeklinde yorumlandı.