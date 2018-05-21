KENAN SOFUOĞLU MİLLETVEKİLİ ADAYI

Akyazı'da 13 kişinin aday ayadı olduğu yarışta Ak Parti'den aday olacağı konuşulan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu listede 3. sırada yer aldı.
Böylece bütün Akyazılıların isteği olan Akyazı’lı birinin seçilecek bir sıradan aday gösterilmesi de gerçek oldu.
Aday listelerinin verilmesine kısa bir süre kalan ulusal sitelerde Sofuoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine aday adaylığı başvurusu yaptığı açıklanmıştı.
Beklenen oldu ve bugün milletvekili aday listelerinin YSK'ya sunulmasının ardından açıklanan Sakarya listesinde Sofuoğlu'nun da ismi yer aldı. Şampiyon motosikletçi, parti tarafından listede 3. sıraya yerleştirildi.
Günlerdir kulislerde en çok konuşulan isimler arasında olan Kenan Sofuoğlu'nun aday gösterilmesi partililer tarafından 'Beklenen oldu' şeklinde yorumlandı.