AKYAZI'DA MİLLİ SEVİNÇ

Güreş Federasyonu Akyazılı üç güreşçiyi Milli Takıma davet etti.

Bu haber 2018-05-21 21:04:39 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

Güreş Federasyonu Akyazılı üç güreşçiyi Milli Takıma davet etti. Akyazılıların medarı iftihar kaynaklarından ilki Semih yazıcı, ikincisi Ensar Bıyık ve üçüncüsü ise Erhan Algan Milli takıma davet edileni güreşçilerimiz oldular.

Serbest güreşte 92.Kg.da güreşen Akyazılı Semih Yazıcı U 23, 65.Kg.da güreşen Ensar Bıyık yıldızlar serbest güreş Dünya şampiyonası için Milli takıma davet edilirken, 44 Kg. da güreşen bir başka Akyazılı Erhan Algan’da minikler serbest güreş Avrupa şampiyonasında Türkiye’mizi temsil edecekler.

Her üç güreşçinin de antrenörlüğünü yapan eski Milli güreşçimiz Kamil Özdağ ise yaptığı açıklamada çalışmalarımın karşılığını almanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum.

Öğrencilerimin giydikleri milli mayonun hakkını vererek Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancım tamdır dedi.

Elde edilen başarıların kolay elde edilmediğine de dikkat çeken Özdağ, bu başarılar inanarak ve disiplinli çalışarak elde ediliyor.

Biz Akyazı olarak serbest stilde lokomotif görevimizi layıkıyla yaptık ve yapmada da dev am edeceğiz. Temennim Sakarya Büyükşehir Belediyemizin de bir güreş takımı kurarak İlimizin eskiden olduğu gibi şaşalı günlere dönmesidir dedi ve açıklamasını şampiyonlarda güreşecek olan güreşçilerine başarı dileğinde bulunarak tamamladı.