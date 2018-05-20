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AKYAZI'DA 19 MAYIS COŞKUSU

AKYAZI'DA 19 MAYIS COŞKUSU

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AKYAZI'DA 19 MAYIS COŞKUSU

19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi
Bu haber 2018-05-20 07:52:50 eklenmiş ve 179 kez görüntülenmiştir.

 

19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da törenle kutlandı. Akyazı’daki ilk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı.

Protokolün katılmadığı Atatürk anıtı önündeki tören İlçe Spor Müdürü Aden Altun’un Atatürk Anıtına çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile tamamlandı.

Kutlamalarda ilk önce saat 17.30 da Atatürk stadından başlayıp çarşı içinde sona eren gençlik yürüyüşü yapıldı. Gençlik yürüyüşüne ilçede faaliyette bulunan spor kulüplerinin sporcuları katıldı.

Çarşı içinde Tekvando, güreş, karate, Badminton takımlarını spor gösterileri yapıldı. Çok beğenilen ve bol alkış alan gösterileri Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Hasan Akcan, Garnizon komutanı Çağatay Ergü ve çok sayıda vatandaş izledi.
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