Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI'DA 19 MAYIS COŞKUSU

AKYAZI'DA 19 MAYIS COŞKUSU

AKYAZI NET İFTARINDA BİR ARAYA GELDİLER

AKYAZI NET İFTARINDA BİR ARAYA GELDİLER

AVUKAT ELİF YAR CHP’DEN ADAT ADAYI

AVUKAT ELİF YAR CHP’DEN ADAT ADAYI

GENLİK VE SPOR BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

GENLİK VE SPOR BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN

DİN GÖREVLİLERİ DAYANIŞMASI

DİN GÖREVLİLERİ DAYANIŞMASI

ADAPAZARINA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM

ADAPAZARINA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM

AKYAZI NET İFTARINDA BİR ARAYA GELDİLER

Akyazı’nın ilk ve en güncel haber sitesi Akyazi.net çalışanları
Bu haber 2018-05-20 07:41:52 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın ilk ve en güncel haber sitesi Akyazi.net çalışanları ve İlçe Protokolü eş ve çocuklarıyla birlikte Semazen Et Balık Restoranda 16. Geleneksel iftarında bir araya geldiler.

Akyazı’nın en güncel haber sitesi www.akyazi.net ailesi,  site çalışanları, İlçe Protokolü, misafirler ve eşlerinin de katıldığı 16.geleneksel İftar yemeğini Cuma günü akşamı Öz Semazen Et ve Balık Restoranda 500 yıllık çınar ağaçlarının altında verdi.

Yemek Duasının yapılmasının ardından www.akyazi.net genel yayın yönetmeni Alaattin Onur verdiğimiz İftar davetine eşleri ve çocuklarıyla birlikte icabet eden herkese teşekkür ederim. İnşallah nice Ramazanlarda sağlık ve afiyetle tekrar bir araya geliriz” dedi.

Yemek sonrası 500 yıllık çınar ağaçları altında içilen çaylar ve hoş sohbetler sonrası gecenin geç saatlerinde davetliler Öz Semazen tesislerinden ayrıldılar.

Semazen Et Balık Tesislerinin 500 yıllık Çınar ağaçları altında ferah ortamında düzenlenen iftara Sakarya vali yardımcısı ve  ilçe kaymakam vekili  Mehmet Fatih Çiçekli, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Acba,Akyazı Cumhuriyet savcıları Rıdvan Çiçeklidağ ve Ömer Dursun,Garnizon Komutanı Askerlik şube başkanı ÇagatayErgü, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, Jandarma Bölük komutanı Mustafa Hekimoğlu, Ak Parti ilçe başkanı Feyzi Bora,İlçe Milli Eğitim müdürü , TEMAD Sakarya İl Başkanı Ömer  Soykan,Çak Tekstil Güvenlik müdürü Mustafa Güner, MHP ilçe başkanı Ali Dertli, Sakarya Mimarlar Odası başkanı Sami Kafadar,Akyazı eski belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Muhtarlar Derneği başkanı Bekir Durmuş, Onur Rentecar işletmecisi Kerim Onur, Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi  Dr. Yavuz Tepeçınar, Dr.Yaşar Yılmaz, Serkan ve Dr. Asiye Güngörmüş, Tokuş medya temsilcisi Zafer Tokuş,Medyabargenel yayın müdürü Aziz Güvener,editörlerKaan Gümüşel,AzimÇelik,BetülDemir, CanerÖzkoç ve Raif Ugan,Yeni Gün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz,Yeni Haber gazetesi temsilcisi Kenan Cartel, Akyazı Spor kulüp başkanı Rahmi Aktürk, As Akyazı Spor eski kulüp başkanı Sait Beşir, Dominos Akyazı şube işletmecilerinden Serkan Atilla, Kuzuluk sosyal Yardımlaşma derneği başkanı Murat Çakmakçı,Sedaş Akyazı  arıza şefi Erol Demircan,Yavuzlar İletişim sahibi Cengiz Yavuz ve çalışanları,15 Temmuz Milli İrade derneği Akyazı şube başkanı İşadamı Ali Gezer, işadamı İsmail Beberoğlu, Adem Sağlam,Akyazi.net köşe yazarı Emel Sevencan  ve Akyazi.net .alışanları eşleriyle birlikte katıldılar.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
07:52 - AKYAZI NET İFTARINDA BİR ARAYA GELDİLER
Akyazı’nın ilk ve en güncel haber sitesi Akyazi.net çalışanları ...
00:30 - DİN GÖREVLİLERİ DAYANIŞMASI
Her meslekte olduğu gibi Din görevlilerinde de dayanışma...
15:29 - GENÇ TİYATROCULAR BAŞARI İLE OYNADI “BEN NE ZAMAN EVLEN
Tamamen Akyazılı gençlerden oluşan Belediye Tiyatro topluluğu son oyunu ...
14:31 - ARİFİYE ÖĞRETMEN OKULLARI DERNEĞİNDEN VEFA ZİYARETİ
Arifiye Öğretmen Okulları Derneği yönetim kurulu Arifiye Köy Enstitüsü ...
00:58 - SEMAZENDE UNUTULMAZ BİR GECE
Bir grup Akyazılı Esnaf tarafından düzenlenen ve Semazen Restaurantta ...
08:17 - YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
Akyazı Adliyesinde Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı işleri Müdürü ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ