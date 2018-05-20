AKYAZI NET İFTARINDA BİR ARAYA GELDİLER

Akyazı’nın ilk ve en güncel haber sitesi Akyazi.net çalışanları

Bu haber 2018-05-20 07:41:52 eklenmiş ve 55 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’nın ilk ve en güncel haber sitesi Akyazi.net çalışanları ve İlçe Protokolü eş ve çocuklarıyla birlikte Semazen Et Balık Restoranda 16. Geleneksel iftarında bir araya geldiler.

Akyazı’nın en güncel haber sitesi www.akyazi.net ailesi, site çalışanları, İlçe Protokolü, misafirler ve eşlerinin de katıldığı 16.geleneksel İftar yemeğini Cuma günü akşamı Öz Semazen Et ve Balık Restoranda 500 yıllık çınar ağaçlarının altında verdi.

Yemek Duasının yapılmasının ardından www.akyazi.net genel yayın yönetmeni Alaattin Onur verdiğimiz İftar davetine eşleri ve çocuklarıyla birlikte icabet eden herkese teşekkür ederim. İnşallah nice Ramazanlarda sağlık ve afiyetle tekrar bir araya geliriz” dedi.

Yemek sonrası 500 yıllık çınar ağaçları altında içilen çaylar ve hoş sohbetler sonrası gecenin geç saatlerinde davetliler Öz Semazen tesislerinden ayrıldılar.

Semazen Et Balık Tesislerinin 500 yıllık Çınar ağaçları altında ferah ortamında düzenlenen iftara Sakarya vali yardımcısı ve ilçe kaymakam vekili Mehmet Fatih Çiçekli, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Acba,Akyazı Cumhuriyet savcıları Rıdvan Çiçeklidağ ve Ömer Dursun,Garnizon Komutanı Askerlik şube başkanı ÇagatayErgü, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, Jandarma Bölük komutanı Mustafa Hekimoğlu, Ak Parti ilçe başkanı Feyzi Bora,İlçe Milli Eğitim müdürü , TEMAD Sakarya İl Başkanı Ömer Soykan,Çak Tekstil Güvenlik müdürü Mustafa Güner, MHP ilçe başkanı Ali Dertli, Sakarya Mimarlar Odası başkanı Sami Kafadar,Akyazı eski belediye Başkanı Yaşar Yazıcı, Muhtarlar Derneği başkanı Bekir Durmuş, Onur Rentecar işletmecisi Kerim Onur, Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar, Dr.Yaşar Yılmaz, Serkan ve Dr. Asiye Güngörmüş, Tokuş medya temsilcisi Zafer Tokuş,Medyabargenel yayın müdürü Aziz Güvener,editörlerKaan Gümüşel,AzimÇelik,BetülDemir, CanerÖzkoç ve Raif Ugan,Yeni Gün Gazetesi Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz,Yeni Haber gazetesi temsilcisi Kenan Cartel, Akyazı Spor kulüp başkanı Rahmi Aktürk, As Akyazı Spor eski kulüp başkanı Sait Beşir, Dominos Akyazı şube işletmecilerinden Serkan Atilla, Kuzuluk sosyal Yardımlaşma derneği başkanı Murat Çakmakçı,Sedaş Akyazı arıza şefi Erol Demircan,Yavuzlar İletişim sahibi Cengiz Yavuz ve çalışanları,15 Temmuz Milli İrade derneği Akyazı şube başkanı İşadamı Ali Gezer, işadamı İsmail Beberoğlu, Adem Sağlam,Akyazi.net köşe yazarı Emel Sevencan ve Akyazi.net .alışanları eşleriyle birlikte katıldılar.