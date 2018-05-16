ADAPAZARINA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM

Anavatan Partisinin güçlü ismi partisinden 3 dönem Milletvekilliği ve Bakanlık yapan Ersin Taranoğlu

Bu haber 2018-05-16 22:36:12 eklenmiş ve 90 kez görüntülenmiştir.

Anavatan Partisinin güçlü ismi partisinden 3 dönem Milletvekilliği ve Bakanlık yapan Ersin Taranoğlu Adapazarı ile ilgili olarak “benim hayalimdir” dediği 6 farklı projeyi önceki gün bir araya geldiği basın mensupları ile paylaştı.

Aktif siyaseti bıraktım

Ben aktif siyaseti bıraktım.20 yıl Devletin tepesinde bulundum. Biz bu yaştan sonra sadece hayallerimizle yaşarız. İnsan ömrünün ortalama 75 olduğunu düşünürsek, bunun ilk 25’i çocukluk ve gençliktir. İkinci 25’i evlilik, aile hayatı ve insanlara hizmettir. Üçüncü 25’i ise kendine yaşamaktır. Bende öyle yapıyorum diyen Ersin Taranoğlu,

Adapazarı garip kaldı elbirliğiyle sahip çıkmamız lazım

Her ne kadar İlimiz Sakarya olarak geçiyorsa da ben hala o isme alışamadım ve o nedenle konuşmamı sürekli olarak Adapazarı diyerek sizleri bilgilendireceğim diye söze başlayan Ersin Taranoğlu, son 15 yıldır Türkiye’nin tüm şehirlerinde, hatta Sakarya’nın İlçelerinde bile değişim görülürken Adapazarı Merkezinin bir türlü değişimi yaşayamadığını ve bu konuda garip ve sahipsiz kaldığını iddia etti.

Bu son şanstır. Hepimizin vebali var diyen Taranoğlu, Bu şehrin ana arterleri bulvardır. Yapılış tarihi 1962. Fabrika, İzmit, yeni Cami, Çark Caddesi ve Karaağaç bulvarında gözle görülebilen bir değişim var mı, yok. Niyet var mı, o da yok. Şehrimize bir başka gözle bakmamız lazım. Bunun vakti de bugündür ve bugün son şanstır dedi.

Şehrimizin alacağı var

Projelerin şehri değiştirecek kapsamda olduğu belirten Taranoğlu “Projeleri bugün öneriyor olmamın nedenlerinden biri Recep Tayyip Erdoğan gibi bir siyasi liderin olmasıdır. Ben işin siyasi tarafında değilim. Sadece size açıklayacağım projeleri ancak o hayata geçirir. Sayın Erdoğan’ın bu şehre borcunun olduğunu düşünüyorum ve Sayın Cumhurbaşkanının bu borcu ödeme zamanı şimdidir diyorum”

Bu projelerin hayata geçirilebilmesi için bu şehrin Valisi, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, Sanayicilerin bağlı olduğu kurum (SATSO) Esnafın bağlı olduğu kurum (SESOB) ve Gazetecilerin bağlı olduğu kurumların başkanlarından oluşan bir heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşüp bu projeleri kendisine sunması gerekiyor diyen Taranoğlu, bu işin hayata geçirilebilmesi için gün bugündür. Onun için hiç zaman geç irmeden şehrin o ileri gelenleri Sayın Erdoğan’la görüşmeli ve kendisinden söz almalıdırlar. Çünkü bugün Türkiye’de bir Allah’ın bir de Erdoğan’ın dediği oluyor. Bundan yararlanmamız lazım dedi.

Benim görevim anlatmak. Ben söylerim. Yapan yapar. Yapmayan yapmaz. Elbette bu projeleri hayata geçirebilmek için büyük güç lazım. O güçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’da var diyen Taranoğlu, 2024 yılında bugün ki liderlerden belki de hiç birinin kalmayacağını, onların yerini yeni jenerasyonun alacağını söyleyerek elimizi çabuk tutmalıyız dedi.

İşte Taranoğlu’nun Adapazarı Kentsel Dönüşüm projeleri

Şehir girişi ve Maltepe tüneli, Park ve Rekreasyon alanı olarak önerilen bölgeler. Alternatif şehir girişi ve yeni Bulvar, Sapanca, Arifiye ve Kent Merkezi raylı sistem güzergahı, Atatürk Bulvarı araç trafiğinin yeraltına alınması ve tarihi meydan önerisi.