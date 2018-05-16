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AKYAZI MADANOĞLU ORTA OKULUNDA HATİM DUASI

AKYAZI MADANOĞLU ORTA OKULUNDA HATİM DUASI

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AKYAZI MADANOĞLU ORTA OKULUNDA HATİM DUASI

Akyazı Madanoğlu Ortaokulu öğrencileri tarafından okunan
Bu haber 2018-05-16 17:30:55 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Madanoğlu Ortaokulu öğrencileri tarafından okunan 7 hatimin okulca düzenlenen bir programda duası yapıldı. Programa Akyazı Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Madanoğlu Ortaokulu öğrencisinin Kuran-ı Kerim okumasıyla başlayan program Okul Müdürü Hüseyin Çakmak, İlçe Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli'nin konuşmasıyla devam etti.

Hatim duasını emekli öğretmen Saadettin Boz yaptı. Ardından misafirlere ve okul öğrencilerine yemek ikramında bulunuldu.
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