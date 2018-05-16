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ȘEHİT YÜZBAŞI'NDA MEZUNİYET SEVİNCİ

Akyazı Șehit Yüzbaşı Anadolu Lisesi ‘nde 12. sınıfların mezuniyet töreni
Bu haber 2018-05-16 07:00:34 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Șehit Yüzbaşı Anadolu  Lisesi ‘nde 12. sınıfların mezuniyet töreni okul bahçesinde yapıldı. Mezunların kep attığı törende konuşan okul müdürü Eșref BAŞER, “Başarı sabır, dürüstlük ve doğruluktan geçiyor. Bunlar oldukça başarılı olacağınıza inanıyorum” dedi.

Başer “ Biz öğretmenler çocuklarınızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Umarım onlar için güzel, mutlu bir hayat olur. Başarı; sabır, dürüstlük ve doğruluktan geçiyor. Bunlar oldukça başarılı olacaklarına inanıyorum. Hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.

Okuldaki tüm eğitimciler adına konuşan İngilizce Öğretmeni Ayşe Can Özdemir  de velilere seslenerek şöyle konuştu:

“Dört yıl önce çocuklarımız buraya geldiğinde iki şeyin çok önemli olduğunu söyledik. Birincisi saygı, ikincisi iletişim. Bunlar kazanılmadığı sürece matematiğin, fiziğin, kimyanın ,ingilizcenin hiçbir öneminin olmadığından bahsettik. Sizlerden de şu ricada bulunayım, bu çocuklarımızın arkasında durun. Hedeflerine odaklanmalarında yardımcı olun. Onlara  güvendiğinizi hissettirin" dedi .

Zaman zaman heyecanın zaman zaman ise duygusallığın yoğun yaşandığı programda öğrenciler adına okul birincisi olan Burak Yılmaz " Zamanın çok hızlı geçtiğini ifade ederek buradan çok şey öğrendiklerini ifade etti,artık geleceğe yönelik farklı mesleklerle hayatın merkezine doğru yol aldıklarını bu süreçte destek olan  başta ailesi olmak üzere tüm öğretmenlerine teşekkür etti.                              

 

Program, öğrencilerin eğlencesi ve atılan dilek fenerleriyle son buldu...
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