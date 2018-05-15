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CUMHURİYET ANA OKULUNDA MUHTEŞEM VEDA

CUMHURİYET ANA OKULUNDA MUHTEŞEM VEDA

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CUMHURİYET ANA OKULUNDA MUHTEŞEM VEDA

Akyazı Cumhuriyet Okulu düzenlediği muhteşem bir mezuniyet töreni
Bu haber 2018-05-15 18:49:19 eklenmiş ve 178 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Cumhuriyet Okulu düzenlediği muhteşem bir mezuniyet töreni ile öğrencilerine veda etti.

Törende bir konuşma yapan Okul Müdürü Fetih Çabukoğlu, “bizdeki eğitimlerini tamamlayan ve başka başka okullarda eğitim ve öğretim görecek olan öğrencilerimizi mezun etmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Öncelikle bizlere olan güven ve inancınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Okulumuz olarak en önemli hedefimiz çocuklarımızı topluma iyi birer insan olarak yetiştirmekti. Bu kapsamda da gerek okul idaresi, gerek öğretmenlerim ve diğer personelim, siz saygıdeğer vilerimizin katkıları çok büyük. Hepinizden Allah razı olsun. Mezun ettiğimiz 105 öğrencimiz ,inanıyorum ki bundan sonraki eğitim hayatlarında Akyazı Cumhuriyet Ana okulundan aldıkları kaliteli eğitimin farkını fazlası ile gösterecekler ve başarılı olacaklardır. Onları yeni ufuklara doğru uğurlarken bundan sonraki yaşantılarında, eğitim hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarı diliyor, gözlerinden öpüyorum. Allah yollarını açık etsin. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” Dedi.

Okul Müdürünün konuşmasından sonra büyük yaş gurubu kız öğrencilerinin bale gösterisine yer verildi.

Törende ayrıca çeşitli branşlarda öğrencilerin eğitimine okul dışından katkıda bulunan öğretmenler, okul aile birliği yönetici ve velileri ile okul öğretmenleri ve personeline birer teşekkür plaketi verildi.

Küçük öğrencilerin bale gösterileri göz kamaştırırken hemen tüm veliler çocuklarının bu gösterilerini ebedileştirmek uğruna adeta izdihama sebep oldular.

Kafkas halk oyunları ekibinin gösterileri baba kız birlikte oynadıkları bana bir masal anlat baba oyunu da büyük ilgi gördü ve alkış aldı.

Gösterilerin ardından mezun olan öğrencilerin diplomalarının dağıtımına geldi. Sınıf öğretmenleri Sevgi Alicik, Nazlıhan Ateş, Semanur Bozkurt, Hülya Adalıoğlu ve Tuğçenur Bektaş öğrencilerine ve velilerine hitaben birer veda konuşması yaptılar.

Daha sonra da sınıflar sıra ile sahneye gelerek velilerinin huzurunda öğretmenlerinin elinden karnelerini aldılar.

Kep atma ve havai fişek gösterileri ile tören sona erdi. Törenin tamamlanmasının ardından Veliler ve öğrenciler okulun ön tarafında şişme oyun parkında eğlenmek için sıra beklerken diğer öğrenciler palyaçolar tarafından boyandılar, kendilerine ikram edilen dondurmaları  yerlerken bir diğer gurup ta hatıra resim panosu önünde mezuniyet hatırası fotoğraf çektirdiler.
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