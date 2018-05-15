AS AKYAZISPORDA YENİ BAŞKAN AHMET DURMUŞ

As Akyazı Spor olağanüstü kongresi Akyazı Amatör Spor kulüpleri lokalinde yapıldı.

Bu haber 2018-05-15 18:40:56 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

As Akyazı Spor olağanüstü kongresi Akyazı Amatör Spor kulüpleri lokalinde yapıldı.Yapılan seçimlerde Ahmet Durmuş As Akyazı Spor’un yeni başkanı seçildi.

Kongre As Akyazı Spor başkanı Sait Beşir tarafından açıldı.Beşir Eksetiyetin Sağlandığını kongreye geçilebileceğini bildirdi.

Sağgı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra Divan seçimine gidiledi.Yapılan seçimde Divan başkanlığına ASKF başkanı Yaşar Zımba,Katipliklere Burhan Karpuz ve Halit Kaymak seçilirken yazmanlığa Alaattin Onur seçildikten sonra seçime gidildi.

Yapılan seçimlerde Ahmet Durmuş başkanlığa seçilrken Alaaddin Kılıçkeser,Bekir Durmuş,İsmet Öztürk,Metin Bayhan,Ahmet Silahçı,İrfan Yılmaz,Mahmut Aydoğan,Hikmet Kurt,Rahmi Aktürk,Hüseyin Kalyoncu,Yavuz Metin,Oğuz Anıl ve Kerim Onur seçildiler.ASKF delegeliğine Ahmet Durmuş,Ahmet Birinci ve İrfan Yılmaz seçildi.

Kongre sonrası eski ve yeni yöneticiler toplu olarak fotoğraf çektirirken eski başkan Sait Beşir ve Yönetim kurulu üyesi Süleyman Yıldırım yeni başkan Ahmet Durmuş ve ekibini tek tek kutlayarak başarı dilediler.

As Akyazı Spor başkanlığına seçilen Ahmet Durmuş önceliğimiz alt yapı olacak gelecek sezonda Bal ligine çıkma hedeflerimiz var yönetime seçilen arkadaşlarımıza güvenim tamdır inşallah hedefimize ulaşacağız dedi.