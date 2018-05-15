Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CUMHURİYET ANA OKULUNDA MUHTEŞEM VEDA

CUMHURİYET ANA OKULUNDA MUHTEŞEM VEDA

AS AKYAZISPORDA YENİ BAŞKAN AHMET DURMUŞ

AS AKYAZISPORDA YENİ BAŞKAN AHMET DURMUŞ

GENÇ TİYATROCULAR BAŞARI İLE OYNADI “BEN NE ZAMAN EVLENECEĞİM”

GENÇ TİYATROCULAR BAŞARI İLE OYNADI “BEN NE ZAMAN EVLENECEĞİM”

HALK EĞİTİM SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI

HALK EĞİTİM SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI

BBP'DE KONGRE YENİ BAŞKAN NAİM YOLCU

BBP'DE KONGRE YENİ BAŞKAN NAİM YOLCU

DARÜL-KURRA CAMİİNDE HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ

DARÜL-KURRA CAMİİNDE HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ

AS AKYAZISPORDA YENİ BAŞKAN AHMET DURMUŞ

As Akyazı Spor olağanüstü kongresi Akyazı Amatör Spor kulüpleri lokalinde yapıldı.
Bu haber 2018-05-15 18:40:56 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

As Akyazı Spor olağanüstü kongresi Akyazı Amatör Spor kulüpleri lokalinde yapıldı.Yapılan seçimlerde Ahmet Durmuş As Akyazı Spor’un yeni başkanı seçildi.

Kongre As Akyazı Spor başkanı Sait Beşir tarafından açıldı.Beşir Eksetiyetin Sağlandığını kongreye geçilebileceğini bildirdi.

Sağgı duruşu ve İstiklal marşının okunmasından sonra Divan seçimine gidiledi.Yapılan seçimde Divan başkanlığına ASKF başkanı Yaşar Zımba,Katipliklere Burhan Karpuz ve Halit Kaymak seçilirken yazmanlığa Alaattin Onur seçildikten sonra seçime gidildi.

Yapılan seçimlerde Ahmet Durmuş başkanlığa seçilrken Alaaddin Kılıçkeser,Bekir Durmuş,İsmet Öztürk,Metin Bayhan,Ahmet Silahçı,İrfan Yılmaz,Mahmut Aydoğan,Hikmet Kurt,Rahmi Aktürk,Hüseyin Kalyoncu,Yavuz Metin,Oğuz Anıl ve Kerim Onur seçildiler.ASKF delegeliğine Ahmet Durmuş,Ahmet Birinci ve İrfan Yılmaz seçildi.

Kongre sonrası eski ve yeni yöneticiler toplu olarak fotoğraf çektirirken eski başkan Sait Beşir ve Yönetim kurulu üyesi Süleyman Yıldırım yeni başkan Ahmet Durmuş ve ekibini tek tek kutlayarak başarı dilediler.

As Akyazı Spor başkanlığına seçilen Ahmet Durmuş önceliğimiz alt yapı olacak gelecek sezonda Bal ligine çıkma hedeflerimiz var yönetime seçilen arkadaşlarımıza güvenim tamdır inşallah hedefimize ulaşacağız dedi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
18:45 - AS AKYAZISPORDA YENİ BAŞKAN AHMET DURMUŞ
As Akyazı Spor olağanüstü kongresi Akyazı Amatör Spor kulüpleri lokalinde yapıldı....
17:11 - AKYAZI MÜFTÜLÜĞÜ ŞAMPİYON
Sakarya Din Görevlileri Derneği tarafından düzenlenen Sakarya genelindeki...
23:03 - KERAMALİSPOR 1.AMATÖR LİGE ÇIKTI
Bu yıl kurulmasına rağmen oluşturduğu güçlü yönetim...
22:57 - TEKVANDOCULARIMIZIN BAŞARISI
Akyazı Paris Ortaokulu öğrencisi Zeynep Kafadar ile Cumhuriyet Ortaokulu...
06:46 - YAĞLI GÜREŞÇİLERİMİZ BAŞARIYA DOYMUYORLAR
Bu hafta sonu Konya Seydişehir şehrinde yapılan yağlı pehlivan güreşlerine katılan...
08:03 - AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI
İlçe Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyenin...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ