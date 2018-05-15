GENÇ TİYATROCULAR BAŞARI İLE OYNADI “BEN NE ZAMAN EVLENECEĞİM”

Tamamen Akyazılı gençlerden oluşan Belediye Tiyatro topluluğu son oyunu

Bu haber 2018-05-15 15:24:38 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

Tamamen Akyazılı gençlerden oluşan Belediye Tiyatro topluluğu son oyunu “Ben ne Zaman Evleneceğim” adlı oyununu başarı ile sergiledi.

Mehmet Furkan Özel’in Televizyoncu Esra Erol’un evlendirme programından esinlenerek yazdığı ve sahneye koyduğu Absürt komedi tarzı “Ben ne Zaman evleneceğim” adlı eser salonu tamamen dolduran Akyazı’lılardan tam not aldı.

Çoğunluğu Akyazı’lı öğrenciler ve gençlerden oluşan oyuncular sahne alalı daha henüz yeni olmasına rağmen başarılı bir sunum gerçekleştirerek profesyonelleri aratmadılar.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi salonunu tamamen dolduran Akyazı’lılar bundan böyle oynanacak her oyunda salonda yer bırakmayacaklarının işaretlerini vermeye başladılar.