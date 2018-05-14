HALK EĞİTİM SERGİSİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergisi bu gün düzenlenen törenle açıldı.

Bu haber 2018-05-14 17:57:28 eklenmiş ve 242 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergisi bu gün düzenlenen törenle açıldı. Kalabalık bir davetli önünde Kaymakam ve Belediye Başkanının gecikmesi ile yarım saat geç açılan sergi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı.

Serginin açılışında Halk Eğitimin çalışmaları hakkında bilgi veren Müdür Dursun Ali Yaman şunları söyledi. Hayat boyu öğrenmenin merkezi olan Halk Eğitim merkezleri 7 den 70 e her yaştan insanın bilgi yetenek ve beklentilerine açılan çeşitli kurslarla cevap veren ilk adrestir. Dedi. Biz de bu doğrultuda 2017-2018 öğretim yılında toplam 369 adet çeşitli branşlarda kurs açtık. Bu kurslarda 6244 kursiyeri yetiştirerek başarılı olanlara belgelerini verdik. Diyen Müdür Dursun Ali Yaman bu kurslarda 85 usta öğretici ve öğretmenin görev aldığını belirterek başarılı bir öğretim ve eğitim yılı geçirdiklerini söyledi.

Müdür Yaman sözlerini başarılarında emeği geçen başta kurs öğretmenleri olmak üzere Kaymakam, Belediye Başkanı ve milli Eğitim yetkilileri ile kursiyerlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Halk eğitim bünyesinde faaliyet gösteren Güreş, tekvando ve karate sporcularının gösterilerine yer verildi. Ayrıca Karadeniz Halk oyunları ekibi gösterileri ile büyük alkış aldı.

Serinin açılışı Kaymakam Mehmet Fatih Çiçekli ve Belediye Başkanı Hasan Akcan tarafından yapıldı.

Sergiyi gezen Protokol reyonları gezerken kurs öğretmenlerinden bilgi aldı. Göz kamaştıran el işi ve göz nuru eserlerini ve öğretmenlerini tebrik eden protokol kendileri için hazırlanan hediyeleri teşekkür ederek kabul ettiler.

Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergisinin özel davetlileri de vardı. Milli Eğitim Bakanlığının Sakarya gurubunda yer alan aralarında Ülkü Bakan’ın da yer aldığı Bakanlık müfettişleri sergiyi hayranlıkla gezdiler.

Sergi geçtiğimiz yıllara oranla çok daha kalabalık bir katılımla gerçekleşti. Sergilenen eserler de göz kamaştıran cinstendi.