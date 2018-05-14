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BBP'DE KONGRE YENİ BAŞKAN NAİM YOLCU

Büyük Birlik Partisi yeni İlçe başkanı Nayim Yolcu oldu
Bu haber 2018-05-14 12:34:11 eklenmiş ve 76 kez görüntülenmiştir.

 

Büyük Birlik Partisi yeni İlçe başkanı Nayim Yolcu oldu

Büyük Birlik Partisi Akyazı ilçe kongresi 13 Mayıs’ta Akyazı Kongre ve Kültür merkezinde yapıldı.

Büyük Birlik Partisi Akyazı ilçe teşkilatı 2. Olağan kongresi 13 Mayıs Pazar günü Akyazı Kültür merkezinde yapıldı. Nayim Yolcu başkanlığında tek listeyle gidilen kongrede tüm parti üyelerinin yanı sıra Akyazı’da bulunan diğer Siyasi parti başkanları da katılım gösterdi.

Kongre Saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı. Cevat Ayhan Camii Müezzini Remzi Ürkan’ın Kur’an-i Kerim okumasıyla devam eden kongre, Gelir gider raporları’nın okunması ve kabulü oylaması yapıldı.

Yapılan oylamanın ardından Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe başkanı Ömer Kurt kürsüye çıkarak veda konuşması yaptı. Kurt;  8 yıldır görev yaptığım ve son 3 yıldır İlçe başkanlığı yaptığım görevimin sonu gelmiş bulunmaktayım. Bayrağımızın daha yukarıya çıkması için dava arkadaşıma bayrağımı bırakıyorum. Bizler Büyük Birlik partisinin neferleri olarak ihtiyaç duyulduğu an alacağımız her görevi laikiyle yerine getirebilmek için çaba sarf etmeye çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Sözlerim sonuna gelirken yeni yönetimin her daim yanında olabileceğimi belirtmek isterim, dedi.

İlçe başkan adayı Nayim Yolcu konuşmasında “ Sayın İl başkan vekilim, Sivil toplum kuruluş üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri, hanım efendiler beyefendiler Akyazı İlçemizin 2.ci olağan kongresine hoş geldiniz. Derdiğimiz politika yapmak değil derdimiz kanımızın son damlasına kadar bu vatan için mücadele etmektir. Büyük Birlik partisi gelen başkanı sayın Mustafa Desteci ve teşkilatlarımızın bizlere tevdi ettikleri Millete hizmet etme görevini resmileştirmek üzere toplandık.  Sizlerin huzurunda bana ve yönetimime bu görevi laik görenlere şahsım adıma teşekkür ediyorum. Değerli İlçe başkanım Ömer Kurt beye yatığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum, dedi.

İl Başkan vekili Hüvaderdi Kervankıran, BBP Sakarya Milletvekili Aday adayları Mustafa Serdar ve Hüseyin Yüskip’de kongrede selamlama konuşması yaptılar.Yapılan konuşmaların ardından tek aday ve tek listeyle İlçe başkanlığı oylamasına geçildi.Yapılan oylamada Nayim Yolcu ilçe başkanlığına seçildi.

Kongreye Sakarya İl başkan yardımcısı Hüvaderdi Kervankıran, Karapürçek İlçe başkanı Halil Can, Kaynarca İlçe başkanı Kubilay Ferdi Özen, Serdivan İlçe başkanı  Ahmet Bilgin, Arifiye İlçe başkanı Cemil Kaya, Ak parti İlçe başkanı Feyzi Bora, MHP Sakarya Milletvekili aday adayı Ali Doğan Eroğlu, MHP İlçe başkanı Ali Dertli, Büyük birlik partisi Milletvekili Aday adayları, Parti Üyeleri, Mahalle Muhtarları, STK’lar, Oda başkanları, ve vatandaşlar katıldı.

Kongrenin ardından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.
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