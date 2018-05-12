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MİLLİ İRADE DERNEĞİ YÖNETİMİ DEREAĞZINDA TOPLANDI

15 Temmuz Milli İrade Derneği Akyazı şube yönetim kurulu toplantısı
Bu haber 2018-05-12 23:58:24 eklenmiş ve 81 kez görüntülenmiştir.

 

15 Temmuz Milli İrade Derneği Akyazı şube yönetim kurulu toplantısı Ali Gezer başkanlığında Şerefiye Dereağzı et ve balık restoranda gerçekleşti.

Dereağzı Restoran işletmecisi Engin Yılmaz’ın daveti üzerine Dereağzı Restoranda bir araya gelen 15 Temmuz Milli İrade Derneği yönetim kurulu üyeleri önce birlikte yemek yedikten sonra yönetim kurulu toplantını yaparak gündemi değerlendirdi.

Ali Gezer başkanlığında başlayan toplantıda Mahalle temsilcileri, Kadın Kolları ve Gençlik kolları kurulması hakkında görüş birliğine vardılar.

15 Temmuz Milli İrade Derneği başkanı Ali Gezer Mahalle temsilcileri, Kadın Kolları ve Gençlik kolları bir an önce kurup faaliyete geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.Bu çalışmalar tamamlandığında seçimlerden sonraki bir günde tanışma ve kaynaşmamız adına bir piknik düzenleyerek bir araya geleceğiz. Ayrıca Milletvekili aday adayı olan Derneğimiz genel başkanı Ali İnci ve Akyazı şube yönetim kurulu üyemiz Abdullah Mert’e çıktıkları bu yolda başarılar diliyoruz dedi.
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