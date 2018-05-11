Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AKYAZI ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ

AKYAZI ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ

BELEDİYE ÇÖZÜMÜ SATIŞTA BULDU

BELEDİYE ÇÖZÜMÜ SATIŞTA BULDU

MEHMET SELÇUK DA CHP’DEN ADAY ADAYI OLDU

MEHMET SELÇUK DA CHP’DEN ADAY ADAYI OLDU

MECLİSTE DOKURCUN MAHALLESİNİN İMAR DURUMU SORULDU

MECLİSTE DOKURCUN MAHALLESİNİN İMAR DURUMU SORULDU

TOPAĞAÇTA BİLİM FUARINA BÜYÜK İLGİ

TOPAĞAÇTA BİLİM FUARINA BÜYÜK İLGİ

BU YAVRU HAYIRSEVERLERİN YARDIMINI BEKLİYOR

BU YAVRU HAYIRSEVERLERİN YARDIMINI BEKLİYOR

AKYAZI ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ

Çanakkale Mahşeri, Yazılamamış Destanlar, Yemen ah Yemen,
Bu haber 2018-05-11 18:17:21 eklenmiş ve 809 kez görüntülenmiştir.

 

Çanakkale Mahşeri, Yazılamamış Destanlar, Yemen ah Yemen, Var olmak kavgası, Dahiler ve Deliler gibi romanların yazarı, bir nesli kitapları ile besleyen ve yetiştiren ünlü tarihçi Mehmet Niyazi Özdemir 76 yaşında hayatını kaybetti.

1942 yılında Akyazı’da doğan, 1953 yılında Akyazı’da İlkokulu bitiren Mehmet Niyazi Özdemir 1957 yılında Haydarpaşa Lisesi ve 1964 yılında da Hukuk Fakültesini bitirdi. Özdemir aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı. Almanya’da Marlburg, Bonn ve Köln Üniversitelerinde Türk Kamu Hukukunda Temel Hürriyetler konusunda doktora yaptı.

Uzun yıllar Almanya’da kaldıktan sonra 1988 yılında Türkiye’ye dönerek İstanbul’da yaşamaya başlayan Mehmet Niyazi Özdemir çeşitle gazetelerde günlük fıkralar yazdı. Ufuk Çizgisi, Bayrak, Genç Akademi, Türk Yurdu, İnsan ve Kainat Dergilerinde makaleleri yayınlandı. Özdemir Türk Kültür ve Bilim hayatına hem hikayeci hem romancı olarak hem de fikir adamı olarak katkı yaptı. Yazdığı roman ve hikayelerinde dönemin toplumsal yasını yansıtırken fikri eserlerinde ise milli konuları ön plana çıkarmıştır. Toplumda sık sık tartışılan fakat layıkıyla bilinmeyen konuları zevkli bir üslupla irdeleyerek birçok ön yargıyı gün yüzüne çıkardı.

1982 yılında “Ölüm daha güzeldi” romanıyla Türkiye Milli Kültür Vakfının “Yılın Romanı ödülü”nü, 1999 yılında ise “Çanakkale Mahşeri” isimli eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Roman ödülünü kazanan Mehmet Niyazi Özdemir’in eserleri şöyle; Varolmak Kavgası,  Bayram Hediyesi, Çağımızın Aşıkları, İslam Devlet Felsefesi, Ölüm Daha Güzeldi, Yazılmamış Destanlar, İki Dünya Arasında, Çanakkale Mahşeri, Plevne, Doğunun Ölümsüz Çocuğu, Kanije, Dahiler ve Deliler, Daha Dün Yaşadılar, Millet ve Türk Milliyetçiliği.

İstanbul’da defnedilecek

76 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Niyazi Özdemir 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İlahiyat Camiinde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Karaca Ahmet mezarlığına defnedilecek. Özdemir’in Cumartesi günü yapılacak olan cenaze törenine çok sayıda Akyazılının katılması bekleniyor.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
18:35 - AKYAZI ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ
Çanakkale Mahşeri, Yazılamamış Destanlar, Yemen ah Yemen,...
16:34 - BALBALLILI GÜÇGER AİLESİ İKİNCİ KEZ YASTA
Akyazı Balbalı (B.Tahirbey) Mahallesinin seçkin ve saygın ailelerinden biri olan...
22:49 - CAHİT KILIÇ TOPRAĞA VERİLDİ
Sakarya Ticaret Borsası eski başkanlarından Cahit Kılıç...
00:16 - TRAFİK KAZASI KURBANI YASİN GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİ
6 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki ...
22:45 - AKDENİZ AİLESİ YASTA
Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde ikamet etmekte olan 100 yaşındaki...
22:38 - ZEYNUR ERSOY TOPRAĞA VERİLDİ
Akyazı’nın sevilen ailelerinden biri olan Ersoy ailesi bir büyüğünü...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ