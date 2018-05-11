AKYAZI ÖNEMLİ BİR DEĞERİNİ DAHA KAYBETTİ

Çanakkale Mahşeri, Yazılamamış Destanlar, Yemen ah Yemen,

Bu haber 2018-05-11 18:17:21 eklenmiş ve 809 kez görüntülenmiştir.

Çanakkale Mahşeri, Yazılamamış Destanlar, Yemen ah Yemen, Var olmak kavgası, Dahiler ve Deliler gibi romanların yazarı, bir nesli kitapları ile besleyen ve yetiştiren ünlü tarihçi Mehmet Niyazi Özdemir 76 yaşında hayatını kaybetti.

1942 yılında Akyazı’da doğan, 1953 yılında Akyazı’da İlkokulu bitiren Mehmet Niyazi Özdemir 1957 yılında Haydarpaşa Lisesi ve 1964 yılında da Hukuk Fakültesini bitirdi. Özdemir aynı zamanda Felsefe bölümünden de diploma aldı. Almanya’da Marlburg, Bonn ve Köln Üniversitelerinde Türk Kamu Hukukunda Temel Hürriyetler konusunda doktora yaptı.

Uzun yıllar Almanya’da kaldıktan sonra 1988 yılında Türkiye’ye dönerek İstanbul’da yaşamaya başlayan Mehmet Niyazi Özdemir çeşitle gazetelerde günlük fıkralar yazdı. Ufuk Çizgisi, Bayrak, Genç Akademi, Türk Yurdu, İnsan ve Kainat Dergilerinde makaleleri yayınlandı. Özdemir Türk Kültür ve Bilim hayatına hem hikayeci hem romancı olarak hem de fikir adamı olarak katkı yaptı. Yazdığı roman ve hikayelerinde dönemin toplumsal yasını yansıtırken fikri eserlerinde ise milli konuları ön plana çıkarmıştır. Toplumda sık sık tartışılan fakat layıkıyla bilinmeyen konuları zevkli bir üslupla irdeleyerek birçok ön yargıyı gün yüzüne çıkardı.

1982 yılında “Ölüm daha güzeldi” romanıyla Türkiye Milli Kültür Vakfının “Yılın Romanı ödülü”nü, 1999 yılında ise “Çanakkale Mahşeri” isimli eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Roman ödülünü kazanan Mehmet Niyazi Özdemir’in eserleri şöyle; Varolmak Kavgası, Bayram Hediyesi, Çağımızın Aşıkları, İslam Devlet Felsefesi, Ölüm Daha Güzeldi, Yazılmamış Destanlar, İki Dünya Arasında, Çanakkale Mahşeri, Plevne, Doğunun Ölümsüz Çocuğu, Kanije, Dahiler ve Deliler, Daha Dün Yaşadılar, Millet ve Türk Milliyetçiliği.

İstanbul’da defnedilecek

76 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Niyazi Özdemir 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü İlahiyat Camiinde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Karaca Ahmet mezarlığına defnedilecek. Özdemir’in Cumartesi günü yapılacak olan cenaze törenine çok sayıda Akyazılının katılması bekleniyor.