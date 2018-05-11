BELEDİYE ÇÖZÜMÜ SATIŞTA BULDU

Akyazı Belediyesi mali sıkıntılarını geçmişte olduğu gibi yine Büyükşehir kapsamına

Bu haber 2018-05-11 17:59:43 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi mali sıkıntılarını geçmişte olduğu gibi yine Büyükşehir kap samına girdiği için kendisine bağlanan ve Köy statüsünden çıkıp Mahalleye dönüşen ya da Belde Belediyesi iken Mahalleye dönüşen yerlerde mevcut olan bazı taşınmazları kiraya ya da satmak için ihaleye çıkıyor.

Yapılan ihale ilanına göre Akyazı Belediyesi Kuzuluk, İnönü ve Bedil Kadirbey ile Yeni Mahallede bulunan işyeri, arsa, çay bahçelerini 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarırken, bazı taşınmazları da satmak için ihaleye çıkıyor.

15 Mayıs 2018 Salı günü saat 10.00 da başlayacak olan ve 5’er dakika arayla yapılacak olan ihalede kiraya verilecek olanlarla satışa sunulacak olan taşınmazlar şunlar;