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MEHMET SELÇUK DA CHP’DEN ADAY ADAYI OLDU

Akyazılı İş adamı Mehmet Selçuk Cumhuriyet Halk Partisinden
Bu haber 2018-05-11 17:56:51 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı İşadamı Mehmet Selçuk Cumhuriyet Halk Partisinden Sakarya Milletvekili aday adayı oldu. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinden sonra CHP’den de Akyazılı aday adayı çıktı. Akyazılı İşadamı Mehmet Selçuk Genel merkeze yaptığı aday adaylığı müracaatı sonrası ilk açıklamasını Akyazı’da yaparak ilçe halkından destek istedi.

Toplantının açılış konuşmasını ilçe başkanı Recep Furuncu yaparken eski milletvekillerinden Turgut Boztepe, CHP eski Milletvekili aday adayı Elif Asiye Başer’de yaptıkları konuşmalarla Mehmet Selçuk’a destek verdiler.

İşadamı Mehmet Selçuk CHP Akyazı ilçe örgütünde yaptığı açıklamada sözlerine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Bakan Cevat Ayhan’la yaşadığı bir anısını anlattı. Selçuk yaşım 18-19 Akyazı’da bir Kurum tarafından haksızlığı uğradım. Son çare olarak o dönemlerde Bakan olan Cevat Ayhan’ı telefonla aradım ve sorunumu anlattım. Kendisi de bana tamam inceleyip sana döneceğim dedi. Bir gece yarısı telefonum çaldı, açtığımda karşımdaki kişi bana “ben Cevat Ayhan Akyazı’ya geliyorum size nasıl ulaşırım” dedi. Önce şaşırdım biri bana şaka yapıyor zannettim ama arayan Cevat abi olduğuna kanaat getirdikten sonra kendisine Yağcılar Caddesinin girişindeyim dedim kısa bir zaman sonra geldi oturduk konuştuk derdime çare olamamıştı fakat bir bakan kendini arayan bir vatandaş için gecenin bir saatinde onu dinlemeye geliyor işte o gün bugün Cevat abiyi sever sayarım Allah böyle siyasetçilerimizin sayısını artırsın. Cevat abimizin mekanı Cennet olsun. Bende burada sizlere söz veriyorum tıpkı Cevat abi gibi siyaset yapacağım sadece boş koltuğu doldurduğumu hissettiğim an sizlere söz veriyorum hemen istifamı verip aranıza geleceğim dedi.

 

 
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