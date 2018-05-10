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MECLİSTE DOKURCUN MAHALLESİNİN İMAR DURUMU SORULDU

MECLİSTE DOKURCUN MAHALLESİNİN İMAR DURUMU SORULDU

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MECLİSTE DOKURCUN MAHALLESİNİN İMAR DURUMU SORULDU

Akyazı Belediyesinin MHP’li Üyeleri Murat Öz, Hikmet Kurt, Harun Köymen ve Ruhi Yılmaz
Bu haber 2018-05-10 23:50:03 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinin MHP’li Üyeleri Murat Öz, Hikmet Kurt, Harun Köymen ve Ruhi Yılmaz Belediye Başkanlığına yazılı müracaatta bulunarak Dokurcun mahallesinin imar durumunun ne olduğunu sordu.

MHP’li Meclis Üyeleri yazılı müracaatlarında Dokurcun Belediyesinin 6360 Sayılı Kanunla 2014 yılında kapatılarak Akyazı Belediyesine bağlandığını ve Dokurcun’un Belde Belediyeden Mahalleye dönüştürüldüğünü belirterek 2006 yılında projenin tamamı Dünya Bankası tarafından karşılanmak üzere İller Bankası ile hali hazır ve imar planı hazırlanması ile ilgili olarak protokol yapmıştı. Bu protokol çerçevesinde hali hazır haritalar tamamlanmış ve tamamlanan haritalar kapatılan Dokurcun Belediye Meclisinde onaylanarak hayata geçirilmiş ve İmar Planı hazırlama safhasına geçilmişti. Belediyenin 2014 yılında kapanmasının üzerinden geçen zaman içerisinde bahse konu olan İmar planı hazırlanıp hayata geçirilmemiş olduğunu görüyoruz. Ayrıca yine Dokurcun Mahallesinde yapılması istenen ve beklenen kanalizasyon projesinin de hayata geçmemesiyle ilgili olarak Meclis toplantılarında sözlü olarak dile getirmiş olmamıza rağmen bir ilerleme kaydedilmediğini görüyoruz. İller Bankası ile yapılan protokol çerçevesinde İmar Planı çalışmaları ne durumda ve kanalizasyonla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmayacağı hususunun tarafımıza bilgi verilmesini yazılı olarak talep ediyoruz dediler.

 

 
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