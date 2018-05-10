BU YAVRU HAYIRSEVERLERİN YARDIMINI BEKLİYOR

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Yaser Dikmen şu an iki yaşında. Bir yaşındayken rahatsızlanıp hastaneye
Bu haber 2018-05-10 23:42:34 eklenmiş ve 159 kez görüntülenmiştir.

 

Yaser Dikmen şu an iki yaşında. Bir yaşındayken rahatsızlanıp hastaneye götürüldüğünde omurilik kanseri teşhisi konularak tedavi altına alınıyor. Tedavisine hemen başlanan küçük Yaser bir yıl içinde iki kez büyük ameliyat geçiriyor ve halen Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde kemoterapi alıyor. Yapılan önemli operasyonlarda küçük Yaser’e ayrıca cihazda takılıyor.

Daha 2 yaşında iken amansız hastalığa yakalanan Yaser’in babası Fatih Dikmen bir fabrikada işçi olarak çalışıyor. Annesi ise çalışmıyor ve ev hanımı. Maddi durumları hayli kısıtlı olan Dikmen ailesi tedavi sürecinde gerekli olan maddi imkanları bulmakta hayli zorlanıyorlar. Tedavi için sık sık Hacettepe Üniversite Hastanesine gidip gelmek zorunda olduklarını söyleyen Dikmen ailesi o nedenle imkanı ve duyarlı olan vatandaşlardan maddi destek bekliyorlar.

 
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