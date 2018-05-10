CEVAT AYHAN’A SON VEDA

Milli Görüş Hareketi’nin öncü isimlerinden, Necmettin Erbakan’ın

Bu haber 2018-05-10 00:43:27 eklenmiş ve 208 kez görüntülenmiştir.

Milli Görüş Hareketi’nin öncü isimlerinden, Necmettin Erbakan’ın yol arkadaşı ve 3 dönem Sakarya Milletvekilliği ile birlikte Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yapan Cevat Ayhan tedavi gördüğü Ankara’daki Bayındır Hastanesi’nde vefat etti.

Ayhan'ın cenazesi, dün Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sakarya'ya getirildi. Orhan Camide düzenlenen cenaze töreninde, Cevat Ayhan'ın oğulları Ömer ve Nihat Ayhan ile yakınları, taziyeleri kabul etti.

Geniş katılım

Ayhan'ın cenazesi, burada öğle namazına müteakip Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası, Akyazı ilçesine bağlı Çıldırlar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, eski Devlet Bakanı Nevzat Ercan, eski Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami Güçlü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

CEVAT AYHAN KİMDİR?

Cevat Ayhan 1938'de Akyazı'da doğdu. İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesi'ni bitirdi. Aynı fakültede master yaptı. DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, PETKİM Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Muavinliği, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, 19- 20 ve 21. Dönem Sakarya Milletvekilliği ile ‘REFAHYOL’ diye adlandırılan 54. Hükümette Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevini üstlendi. Evli ve 1 çocuk babasıdır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı döneminde Adapazarı-Karasu duble yolunun Erenler Çevre yolu geçişini, D-650 Taraklı yolu bağlantısı olarak Sakarya Nehri Köprüsü’nü, İzmit-Hendek arası duble yolun yapılmasında büyük emek sahibi oldu. Bunun yanında Bolu Dağı ile Bilecik’teki Gülümbe rampalarında yaptığı düzenleme ile adını duyurmuştu.