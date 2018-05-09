BU DEFA VELİLER YARIŞTI

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Akyazılı öğrenci Velileri bu kez özel bir yarışma yaptı.
Bu haber 2018-05-09 17:12:30 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazılı öğrenci Velileri bu kez özel bir yarışma yaptı. İmam Hatim Ortaokulu tarafından düzenlenen “çocuğum için okuyorum” isimli etkinlikte öğrenci velileri aralarında kıyasıya bir mücadele sergilediler.

Anne ve Babaları eğitimle ilgili bilgilendirmek ve onları eğitimin içine katmak amaçlı yarışmada öğrenci velilerine oluşan komisyon tarafından hazırlanan fıtrat pedegojisi ve peygamberin çocuk eğitimi metodlarından derlenen 50 soru soruldu.

Yapılan sınav sonucunda Gönül Avcı 96 puanla yarışmanın birincisi olurken, ikinciliği 94 puanla Nigar Durceylan ve üçüncülüğü de 92 puanla Şafak Lök elde etti.

Yarışma sonunda birinci olana gram altın ve kitap seti, ikinci olana gram altın ve üçüncü olana da Ebu Davud’un hadis kitabı hediye edildi.
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