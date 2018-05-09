AKYAZI MÜFTÜLÜĞÜ ŞAMPİYON

Sakarya Din Görevlileri Derneği tarafından düzenlenen Sakarya genelindeki

Bu haber 2018-05-09 17:08:41 eklenmiş ve 32 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Din Görevlileri Derneği tarafından düzenlenen Sakarya genelindeki Müftülükler arası halı saha futbol şampiyonasında finalde rakibi olan Adapazarı Müftülük takımını uzatmada attığı golle 7-6 yenmeyi başaran Akyazı Müftülüğü takımı turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Her yıl geleneksel olarak yapılan şampiyonada her zaman şampiyonluğa oynayan Akyazı müftülüğü takımı bu yıl da rakipsiz olduğunu kanıtladı. Kupayı müzesine götürdü.

Final maçı sonrası şampiyonluk kupasını İl Müftü yardımcısı Yunus Acar’ın elinden alan Akyazı Müftülüğü futbol takımının sevinci ve mutluluğu görülmeye değer nitelikteydi.