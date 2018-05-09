ARİFİYE ÖĞRETMEN OKULLARI DERNEĞİNDEN VEFA ZİYARETİ

Arifiye Öğretmen Okulları Derneği yönetim kurulu Arifiye Köy Enstitüsü

Bu haber 2018-05-09 14:26:25 eklenmiş ve 186 kez görüntülenmiştir.

Arifiye Öğretmen Okulları Derneği yönetim kurulu Arifiye Köy Enstitüsü 1949 yılı mezunlarından, eğitim dünyamızın çınarlarından,emekli İlköğretim Müfettişi Abdullah AKSOY'u evinde ziyaret ederek Arifiye Köy Enstitüsünden mezun oluşunun 69. Yılı anısına bir şükran plaketi sundu.

Dernek Başkanı Kenan Certel ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri Yahya Özdeş, Ahmet Acar ve Gül Aygün olduğu halde Abdullah Aksoy’u Arifiye’deki evinde ziyaret ettiler.

Sağlık durumu nedeniyle günlerini evinde istirahat ederek geçiren Aksoy’a geçmiş olsun dilekleri ile eğitim öğretime vermiş oldukları katkı nedeniyle bir de plaket veren Öğretmen Okulları yöneticileri, kendisinden anılarını ve görevdeki öğretmenlere önerilerini zevkle dinlediler.

Emekli Eğitimci Abdullah Aksoy’un evinin bahçesinde gerçekleşen ziyarete Aksoy’un eşi ve çocukları da iştirak etti. Anılar, şarkılar ve türkülerle geçen 3 saatin nasıl geçtiği anlaşılamadı bile.

Hayatlarının en güzel günlerinden birini yaşadıklarını belirten Aksoy ailesi ayrılık vakti geldiğinde veda ederken oldukça duygulandılar.



Abdullah Aksoy Akyazı'da da 1970 li yıllarda 6 yıl İlköğretim Müdürlüğü görevinde bulunmuştu.