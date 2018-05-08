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GÜZEL KURAN-I KERİM OKUMA YARIŞMASI YAPILDI

Akyazı’da eğitimleri sürdürmekte olan İmam Hatip Okulları dışında
Bu haber 2018-05-08 23:55:10 eklenmiş ve 149 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da eğitimleri sürdürmekte olan İmam Hatip Okulları dışında kalan Ortaokul ve Liseler arası güzel Kuran-ı Kerim okuma yarışması Soysal Gelişim Merkezinde yapıldı.

Paris Ortaokulu Müdürü Emin Albayrak’ın koordinatörlüğüne gerçekleşen yarışmada Ortaokullar arasında ki yarışmada birinciliği Paris Ortaokulundan Emirhan Kındam, ikinciliği Dokurcun Ortaokulundan Ayşegül Kardaş ve üçüncülüğü de Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulundan Yakup Yasir Esmer aldı.  

Liseler arasındaki yarışmada Eyüp Genç Lisesinden Ebubekir Kaya birinci olurken, ikinciliği Anadolu Lisesinden Enes Erkan ve üçüncülüğü de Konuralp Anadolu Öğretmen Lisesinden Alptekin Baylan aldı.

İlçe Müftüsü İzzet Şener’in Jüri Başkanlığı yaptığı yarışmada birinci olanlara birer çeyrek, ikinci ve üçüncü olanlara da gram altın ödül olarak verildi. Bunun dışında yarışmaya katılan tüm öğrencilere Müftülük tarafından Kuran-ı Kerim ve Hadis kitapları hediye edildi.

Düz enlenen yarışmaya İLÇE Kaymakam Vekili ve Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Emniyet Müdürü İbrahim Bedir, Okul Müdürleri ve öğretmenlerle öğrenciler katıldı.
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