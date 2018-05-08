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PROJESİ MARMARA BİRİNCİSİ OLDU

PROJESİ MARMARA BİRİNCİSİ OLDU

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PROJESİ MARMARA BİRİNCİSİ OLDU

Toyota A.Ş. tarafından düzenlenen Marmara Bölgesi Teknik Liseler arası
Bu haber 2018-05-08 16:55:51 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

 

Toyota A.Ş. tarafından düzenlenen Marmara Bölgesi Teknik Liseler arası proje yarışmasında Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Lisesi öğrencisi Ahmet Yılmaz görebildiğim fakat fark edemediğim enerji projesiyle Marmara Bölge birincisi oldu.

Elde ettiği başarıdan dolayı bir anda hem okulunun hem de Akyazı’nın gözdesi haline gelen Ahmet Yılmaz’ın danışman öğretmenliğini yapan Turhan Turan, öğrencisinin TM öğrencisi olmasına rağmen, bir sayısal öğrencisi kadar fizik konularına hakim olduğunu söyleyerek açıklamasına şöyle devam etti “ Kendi imkanları ile büyük emekler harcayarak köyünde kurmuş olduğu sistemle evinin elektrik ihtiyacını karşıladığı gibi çok küçük bir enerjiyle çok büyük enerji etmesi takdire şayan bir durumdur. Ahmet Yılmaz gibi maharetli ve ufku geniş öğrencilerin desteklenmesi gerekiyor”

Öğrencisinin sayısal branştan sınava girmesi yönünde telkinlerde bulunduklarını, ileride Akyazılıların ve ailesinin gurur duyacağı bir mühendis olabileceğini düşündüklerini de söyleyen danışman öğretmen Turhan Turan, Ahmet Yılmaz’ın 11 Mayıs 2018 günü yapılacak olan uluslar arası proje yarışmasına da katılacağını aynı başarıyı orada da göstereceğine inandıklarını söyledi.

 

 

 
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