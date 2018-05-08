ŞİDDETLİ YAĞIŞ AKYAZIYI SULAR ALTINDA BIRAKTI

Dün gece başlayan şiddetli yağış Akyazı’yı sular altında bıraktı. Bu gün öğle saatlerine

Bu haber 2018-05-08 16:46:49 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Dün gece başlayan şiddetli yağış Akyazı’yı sular altında bıraktı. Dün öğle saatlerine yakın kısa süreklide olsa yağan şiddetli yağmur alt yapıyı çökertti. Akyazı’nın birçok cadde ve sokağı alt yapı yetersiz kalınca yağan kısa süreli yağış nedeniyle sular altında kaldı. Kaymakamlık önü, Küçük Sanayi Sitesi, okul önleri ile çok sayıda iş yeri sular altında kaldı. Özellikle Konuralp İlkokulu önünde biriken su yüzünden derslerini tamamlayıp evlerine gitmek isteyen öğrenciler okulların önünde dakikalarca mahsur kaldı.

Anne babalar okula koştu

Şiddetli yağış sonrası Konuralp İlkokulu önünün sular altında kaldığını ve çocuklarının mahsur kaldığını öğrenen öğrenci velileri okula gelerek çocuklarını kucaklarına alıp su birikintisinden güçlükle geçerek çocuklarını evlerine götürdü.

Alt yapı yetersiz kaldı

Bu yağış Akyazı’daki alt yapının yetersizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Alt yapının yetersizliği ve rögor kapaklarının pislik ve molozlardan ötürü kapalı olması yağmur sularının asfaltta gitmesine neden oldu. Giderlerin yağmur sularını taşıyamaması kanalizasyondan akmakta olan pisliklerin yüzeye çıkmasına neden oldu ve ortalık adeta b.k tan geçilemez hale geldi.

Akyazı’nın göbeğinde bulunan Kenan Sofuoğlu parkının yanındaki taksi durağının hemen yanı başındaki rögor kapağından yüzeye pisliklerin yayılması ve o pisliklere basarak yoldan geçmek zorunda kalan Akyazılılar gördükleri o kötü manzara karşısında adeta isyan etti ve yetkilileri de ortada göremeyince nerede belediye diye de tepki gösterdi.

Çalışma sonrası yeterli temizlik yapılmaması bu olumsuzluğu yaşattı

Konuralp İlkokulu önündeki su birikintisinin Bankalar caddesi üzerinde sürmekte olan alt yapı ve inşaat çalışmaları yüzünden ve onların bıraktığı molozların ve pisliklerin rögorları kapattığını söyleyen Akyazılılar, yine belediyeye çatarak bu kadar sorumsuzluk olmaz bunun önlemi daha evvel alınmalıydı diyerek bir kez daha tepkilerini dile getirdi.

Belediye müdahalede gecikti

Yağmur sonrası Konuralp İlkokulu önündeki su birikintilerinin yol açtığı olumsuzluğun giderilmesinde Belediye gecikti. Bu gecikme bir kez daha Akyazılıların tepkisine neden oldu. Belediye yetkilileri yaptıkları çalışma sonucunda geçte olsa moloz v e pislikle kapanan rögorları açtı ve su birikintilerini açılan rögora vererek ana yolu hem araç trafiğine hem de yayaların ulaşımına açmayı başardı.