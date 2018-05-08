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BALBALLILI GÜÇGER AİLESİ İKİNCİ KEZ YASTA

Akyazı Balbalı (B.Tahirbey) Mahallesinin seçkin ve saygın ailelerinden biri olan
Bu haber 2018-05-08 16:31:32 eklenmiş ve 13 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Balbalı (B.Tahirbey) Mahallesinin seçkin ve saygın ailelerinden biri olan Güçger ailesi iki ay önce büyükleri olan Zeki Güçger’i kaybetmiş büyük bir üzüntü yaşamıştı. Şimdi de bir başka büyükleri Avni Güçger’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Helalık alındıktan ve dua yapıldıktan sonra evinin önünden alınan Avni Güçger getirildiği Balbalı Camiinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Düzenlenen cenaze merasimine Güçger ailesinin yakınları, sevenleri, yakınları ve civar İl ve İlçelerden gelen kalabalık bir cemaat katıldı.

Hayatını kaybeden Avni Güçger’in Akyazı Ziraat Odası Meclis Başkanvekili olan kardeşi Yunus Güçger ile Avni Güçger’in oğulları Cumhur ve Tanju Güçger ve diğer yakınları taziyeleri kabul ederken, kötü hava şartlarına rağmen cenazelerine katılanlara bir taraftan teşekkür edip diğer taraftan da haklarını helal etmelerini istediler.

 
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