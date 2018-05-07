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KERAMALİSPOR 1.AMATÖR LİGE ÇIKTI

KERAMALİSPOR 1.AMATÖR LİGE ÇIKTI

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KERAMALİSPOR 1.AMATÖR LİGE ÇIKTI

Bu yıl kurulmasına rağmen oluşturduğu güçlü yönetim
Bu haber 2018-05-07 22:57:22 eklenmiş ve 139 kez görüntülenmiştir.

 

Bu yıl kurulmasına rağmen oluşturduğu güçlü yönetim ve güçlü kadrosu ve daima zirveye sloganı ile maçlara çıkan Keramalispor daha ilk yılında 2.Amatör kümeden 1.Amatör kümeye çıkma başarısı gösterdi.

Son maçını Dokurcunspor’la yapan Keramalispor kıran kırana ve bol gollü geçen maçı 8-7 kaybetmesine rağmen şampiyonluğu dana önce garantilediği için bir üst lige çıkmayı başardı.

Şampiyonluk kupasını ASKF Başkanı Yaşar Zımba ve ASKF Başkan yardımcısı Aydın Birincioğlu ile Belediye Başkanı Hasan Akcan’ın elinden alan Keramalisporda sevinç ve mutluluk yaşandı. Dokurcunspor’da grubun en centilmen takımı seçildi.
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