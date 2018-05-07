TEKVANDOCULARIMIZIN BAŞARISI

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Akyazı Paris Ortaokulu öğrencisi Zeynep Kafadar ile Cumhuriyet Ortaokulu
Bu haber 2018-05-07 22:53:06 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Paris Ortaokulu öğrencisi Zeynep Kafadar ile Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Evra Sultan Eyüp 4-6 Mayıs tarihleri arasında Giresun’da yapılan okullar arası yıldızlar tekvando grup maçlarında üçüncü olarak ve bronz madalya kazanarak  25-27 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Akyazı Gençlik ve Spor kulübü ve Halk Eğitim sporcusu da olan Zeynep Kafadar ve Evra Sultan Eyüp elde ettikleri başarıda kulüp başkanı ve antrenörleri olan Aydın Demiröz’ün büyük emeği olduğunu belirterek hocamıza teşekkür ediyoruz ve Akyazı’ya bronz madalyalarla dönmüş olmamızdan dolayı da gururluyuz dediler.

Aydın Demiröz de Giresun’da yapılan maçlara iki sporcu ile katıldıklarını söyledi ve elde ettiğimiz başarı göğsümüzü kabartmıştır. İleriki maçlarda madalyamızın renginin altın olması için gayret göstereceklerini sözlerine ekledi.

 
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