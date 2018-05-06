TRAFİK KAZASI KURBANI YASİN GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ

6 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki

Bu haber 2018-05-06 00:13:34 eklenmiş ve 119 kez görüntülenmiştir.

6 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki Yasin Düner'in ölüm haberi geldi. 2 gün önce askere gideceği öğrenilen Yasin tabutuna sarılan Türk bayrağıyla uğurlandı.

6 gün önce Asker eğlentisi sonrası Adapazarı’na yemek yemek için arkadaşlarıyla giderken D-100 Karayolu Adapazarı Bekirpaşa Kavşağında meydana gelen kazada 20 yaşındaki Yasin Düner ağır yaralanmıştı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan genç, burada yaşam savaşı veriyordu.

Akyazılı Yasin'in durumu dün gece saatlerinde ağırlaştı. Talihsiz genç bu sabah yaşam mücadelesini kaybedip hayata gözlerini yumdu.

TABUTUNA TÜRK BAYRAĞI VE OYNDADIĞI TAKIMIN FORMASI SARILDI

Genç Yasin’in tabutuna Türk bayrağı ve Amatör lig takımlarından Hacı Fazlıoğlusporun forması sarıldı. Baba ocağında alınan helallik esnasında Ailesi ayakta durmakta güçlük çekerken gözyaşları bir an olsun dinmediği görüldü.

Cenazesi bu sabah otopsi için SEAH Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderilmiş ve yapılan otopsisinin ardından Yasin'in bugün memleketi Akyazı’ya bağlı Yuvalak Mahallesinde kılınan İkindi ve cenaze namazının ardından toprağa verildi.