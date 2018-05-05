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EĞİTİMCİ OSMAN GENÇ “İYİ” PARTİDEN ADAY ADAYI

EĞİTİMCİ OSMAN GENÇ “İYİ” PARTİDEN ADAY ADAYI

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EĞİTİMCİ OSMAN GENÇ “İYİ” PARTİDEN ADAY ADAYI

Akyazı’nın sevilen Eğitimcisi Genç Osman Genç İyi
Bu haber 2018-05-05 18:52:39 eklenmiş ve 155 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’nın sevilen Eğitimcisi Genç Osman Genç İyi Parti genel merkezine giderek yaptığı başvuru sonucu Milletvekili aday adayı oldu.

Eğitimci Genç Osman Genç yaptığı açıklamada Aday adayı olmadan önce en yakın arkadaşlarım, meslektaşlarım, daire müdürlerim ve Akyazı’da çok yakından tanıdığım esnaf dostlarımla istişare yaparak bu kararı birlikte aldık.

Yıllardır büyük bir özveriyle icra ettiğim öğretmenlik mesleği içinde maddi ve manevi birçok olumsuzluklarla karşılaştım. Bir eğitimci olarak bu problemlerin yine bir eğitimci tarafından çözülebileceğine inanıyorum.

Eğer eğitimi düzeltirsek Ülkeyi daha yaşanır bir hale getirebiliriz. Akyazı’da yaşadığım bütün arkadaşlarıma bu kutlu yolda başarılar dilerim.

Beni destekleyen, desteklemeyen herkese saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarım. Güzel Akyazı’mıza İYİ’likler yakışır…

Genç Osman Genç İYİ parti Sakarya Milletvekili aday adayı
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