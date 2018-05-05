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YAĞLI GÜREŞÇİLERİMİZ BAŞARIYA DOYMUYORLAR

Bu hafta sonu Konya Seydişehir şehrinde yapılan yağlı pehlivan güreşlerine katılan
Bu haber 2018-05-05 06:43:05 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

 

Bu hafta sonu Konya Seydişehir şehrinde yapılan yağlı pehlivan güreşlerine katılan Akyazılı güreşçilerden Adem Altun Büyük Orta’da bütün rakiplerini yenerek birinci olurken, aynı boyda Oğuzhan Tekmen ikinci oldu. Saner Küçük’de Küçük Ortada ikinci olma başarısı gösterdi.

Akyazılı yağlı güreşçilerin Konya Seydişehir’de yapılan güreşlerde fırtına gibi esmeleri ve kürksüye çıkmaları Akyazı’da büyük sevinç yarattı.

Büyük Orta’da birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran ve aynı zamanda da Akyazı İlçe Spor Müdürü de olan Adem Altun yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Ben ve arkadaşlarım bu güreşlerde elimizden geleni yaptık ve bir birincilik iki de ikincilik alarak Akyazı’ya dönme başarısı gösterdik. Bundan sonra yapılacak olan tüm yağlı pehlivan güreşlerinde aynı başarıyı göstermek istiyoruz ve çalışmalarımızı da buna göre yapıyoruz dedi.

 
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