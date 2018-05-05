EROĞLU VE DERTLİÐEN ZİYARET

2014 yılından beri MHP Akyazı İlçe Başkanlığı görevini başarıyla yürütürken

Bu haber 2018-05-05 06:20:50 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

2014 yılından beri MHP Akyazı İlçe Başkanlığı görevini başarıyla yürütürken 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimlerinde partisinden Milletvekili aday adayı olan Ali Doğan Eroğlu, Ankaradan döner dönmez kendisinden sonra yapılan yönetim kurulu toplantısında tüm üyelerin oyları ile başkanlığa seçilen Ali Dertli ile birlikte basın kuruluşlarının Akyazı temsilciliklerine ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde konuşan Ali Doğan Eroğlu, arkadaşlarımın da desteği ile partimden Milletvekili aday adayı oldum. Başvurumu Partimin Genel Merkezinde yaptım. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile kısa süreli de olsa görüşme imkanı buldum. Kendileri de hem Akyazı’ya hem de Sakarya’ya selamlarını ve sevgilerini aracılığımla gönderdi. Bende Genel Başkanımızın bana tevdi ettiği selam ve sevgilerini sizlerin aracılığı ile hemşehrilerime ulaştırmak istiyorum dedi.

İlçe başkanı olarak görev yaptığım 4 yıllık süre içinde partisinin ilkeleri ve de Akyazılıların menfaatları doğrultusunda çalışmalar yaptığını, önemli başarılara imza attık diyen Ali Doğan Eroğlu, Milletvekili aday adaylığından adaylığa geçmem ve seçilmem halinde bütün bilgi ve birikimlerimi ülkemin, Sakarya ve Akyazı’mızın güzel insanlarına hizmet için kullanacağım dedi.

Ali Doğan Eroğlu’nun Milletvekili aday adayı olması nedeniyle boşalan İlçe Başkanlığı koltuğuna oturan Ali Dertlide konuşmasında Başkanım Eroğlu’na çıktığı yolda başarı diliyorum. Gerek şahsım ve gerekse partim olarak Eroğlu’nun aday adaylığından aday olması ve listeye girmesi için gayret göstereceklerini söyledi ve Eroğlu’nun listeye girmesi halinde de Akyazı’dan bir Milletvekili isteklerini sürekli tekrarlayan tüm Akyazılılardan destek beklediklerini söyledi.