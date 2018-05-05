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ALİ KURT MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Yıllarca Akyazı’nın Taşyatak Mahalle Muhtarlığı ve bunun yanı sıra yine
Bu haber 2018-05-05 06:18:55 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

 

Yıllarca Akyazı’nın Taşyatak Mahalle Muhtarlığı ve bunun yanı sıra yine Akyazı’da çeşitli STK’larda yöneticilik yapan Ali Kurt da AK Partiden Milletvekili olmak için Partinin İl Başkanlığına giderek adaylık başvurusunda bulundu.

Adaylık başvurusunu yaptıktan sonra açıklamalarda bulunan Ali Kurt neden Milletvekili aday adayı olduğunu şöyle açıkladı “ Bugüne kadar üstlendiğim tüm görevlerimi başarıyla yürüttüm ve tamamladım. Şimdi de İlçeme, Sakarya’ma ve Ülkeme Milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Bu nedenle AK Partiden aday adaylığı müracaatımı yaptım. İnşallah sıralamaya girer ve Milletvekili seçilirsem bu görevi de en iyi şekilde yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın istiyorum ve herkesin hem duasını hem de desteğini bekliyorum dedi.
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