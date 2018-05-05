ŞEHİT YÜZBAŞIDAKİ BİLİM ŞENLİĞİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Şehit Yüzbaşı Halil Sert Anadolu Lisesi tarafından Biyoloji Öğretmeni Turhan Turan

Bu haber 2018-05-05 05:56:26 eklenmiş ve 138 kez görüntülenmiştir.

Şehit Yüzbaşı Halil Sert Anadolu Lisesi tarafından Biyoloji Öğretmeni Turhan Turan yönetiminde bu yıl beşincisi düzenlenen ve TÜBİTAK 4006 programı tarafından desteklenen Biyoloji Bilim şenliği geçtiğimiz yıllara oranla birbirinden güzel 50 projenin katılımıyla gerçekleşti.

Biyoloji şenliğine TÜBİTAK 4006 değerlendirme kurulu adına Sakarya üniversitesinden Fizik Profesörü Mustafa Yılmazlar ile Belediye başkanı Hasan Akçan ilçe milli eğitim müdürü ve okul müdürleri ile veliler katıldı.

Bilim şenliğinin mimarı Biyoloji öğretmeni Turhan Turan şenlik öncesi projenin tanıtımını yaptığı konuşmasında okul olarak bir çok projeye katıldıklarını belirterek bu süreçte Ahmet Yılmaz Toyota A.Ş. tarafından düzenlenen Marmara geneli bölge finali ile İstanbul Çekmeköy de Necmeddin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslar arası proje yarışmasında finale kaldığını söyledi. Ayrıca Seda Yılmaz, Eda Yılmaz, Rabia Demirci, Melike Demir, Semanur Onat, Ahsen Nambil, Zühre Çetin, Eslam Nur Gürgen TÜBİTAK proje yarışmasına katıldığını Girne Amerikan Üniversitesi ,9. Altın boğa kısa film festivali Özel Alev Lisesi ve Eba tarafından düzenlenen kısa film proje yarışmasına Mehmet Ali Bayrak Fatih Ocak Eren Özer Yunus Emre Aydoğdu Emircem Değirmenci ve Yunus Emre müşün katıldıklarını söyledi.

Turhan Öğretmen Günümüzde yaşadığımız sıkıntıların birçoğu zamanında sanayi devrimine ayak uyduramamış ve bu devrimi ülkemizde gereği gibi yaşatamamış olmamızdan kaynaklanmaktadır..İçinde bulunduğumuz yüzyıl endüstri 4.0 , inovasyon ve STEMgibi kavramların eğitim sistemimize girdiği bilgi ve teknoloji çağı olup yüzyıl önce kaçırmış olduğumuz fırsatı tekrar yakalayabileceğimiz zaman aralığıdır.Bu bağlamda öğrencilerimizin hayata daha geniş bir çerçeveden bakmasını , gelişen global dünyayı daha iyi okuyabilmesini , varoluşunda bulunan cevherin işlenmesini hedefledik. Buradaki gençlik bizler inanıyoruz ki 700 yılından 1700 lü yıllara kadar dünyaya bilimde yön verilmiş bu İslam coğrafyasında batıda yüzyıllar boyunca kitapları okutulan İbni Sinaların matematiğin temel kurucularından olan Harezmilerin daha 1800 lü yıllarda batı dünyasının ancak açıklayabildiği mikrop kavramını 1400’lü yıllarda açıklayan Akşemsettin’lerin , Wright kardeşlerden 1000 yıl önce ilk uçağı yapıp uçan İbnFirnasın , Avrupalılardan 300 yıl önce küçük kan dolaşımını keşfeden İbnü Nefsin 1719 da daha silah sanayisinin temelleri yeni atılırken deniz altını yapan İbrahim efendiler gibi daha sayamayacağımız kadar çok nice büyük bilim adamlarının torunlarıdır.Eksik kalan sadece bu cevherlerin üzerindeki toza üfleyebilmektir.Bugün burada bu şenliği yapmamızın temel felsefesi budur. Bilim şenliğimizin oluşmasında başta projeye eserleri ile katılan öğrencilerimiz ve onların velileri olmak üzere Okul Müdürümüz ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ederim diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaları müteakip proje yarışmalarında dereceye girenlere plaket ve katılım belgeleri verildi.

Daha sonra ise çoğunluğu günlük hayatta işlerimizi kolaylaştırabilecek bilimsel eserlerden oluşan projeler gezilerek sahiplerinden bilgi alındı.