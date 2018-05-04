AKYAZILILARIN ORTAK GÖRÜŞÜ: FAKÜLTE FIRSATINI İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ

Sakarya’da kurulacak olan 2.Üniversiteye bağlı olarak Akyazı’da açılacak olan

Bu haber 2018-05-04 17:43:48 eklenmiş ve 80 kez görüntülenmiştir.

Sakarya’da kurulacak olan 2.Üniversiteye bağlı olarak Akyazı’da açılacak olan Sağlık Bilimleri Fakültesini büyük bir memnunlukla karşılayan Akyazılılar, şimdi tam zamanı ve bizim bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor dediler.

Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Tutar ve diğer yetkililer bu gelişmenin Akyazı’ya önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdiler. İlk etapta açılacak olan Fakültenin şu anda eğitimini sürdürmekte olan Meslek Yüksek Okulundan yönetilebileceğini belirten MYO yetkilileri, hiç zaman geçirmeden Fakülte için yerin belirlenmesi ve binaların yapılması gerektiğini söyleyerek, bu konuda geç kalınmaması gerektiğini de hatırlattılar.

Gerekli bina ve diğer donanımların yapılması için en az 50 milyon liraya ihtiyaç olacağını, ilk etapta temin edilecek olan 10-15 milyon lira ile işe başlanabileceğini dile getiren yetkililer, Akyazılıların top yekun bu konu üzerinde yoğunlaşmaları, taşın altına hep birlikte ellerini koymaları gerekiyor. Biz MYO olarak her zaman bu konuda çalışma yapacaklara teknik bilgi vermeye de hazırız. Çünkü Akyazı’mıza Fakülte gerçekten çok yakışır dediler.

Kurulacak olan yeni Üniversitenin bünyesinde eğitim yapacak olan Fakülteler içinde en iyisinin Akyazı’ya verildiğine de dikkat çeken MYO yetkilileri, Fakülteye bağlı olarak en az 20 bölüm olduğunu, bu bölümler arasında uygun olanların açılması suretiyle de öğrenci sayısının 3 ya da 4 bin civarında olabileceğini, bunun da Akyazı’ya ekonomik bakımdan da büyük katkı sağlayacağını sözlerine eklediler.

Fakülte binası yapılana kadar ilk etapta MYO binasından yararlanılması düşünülüyorsa o zaman okul çevresinin yeniden düzenlenmesi, yeniden ışıklandırılması gerekiyor. Bunların yapılması halinde okul binası bir Fakülte binasını andıracak ki, bu görsel güzellik öğrencilerin Fakültemizi tercih etmelerine büyük katkı sağlayacaktır diyen MYO yöneticileri, Fakültenin hayata geçebilmesi için gerekli olan paranın temini konusunda hızlı hareket etmek zorundayız. Paranın bulunması için Akyazı’nın bütün dinamiklerinin ortak hareket etmesi ve Ankara’yı mesken tutmaları gerekiyor. Akyazı olarak bunu başardığımızda görülecektir ki güzel İlçemiz Akyazı adeta çağ atlamış. O bakımdan bizde dahil olmak üzere herkes bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapmalı diyoruz ve başaracağımızdan da emin olduğumuzu ifade ediyoruz dediler.

İlçemize Fakülte açılacağı haberi Akyazı’da sevinçle karşılandı. Hem Akyazılılar hem de MYO yöneticileri Akyazı’ya Fakülte kazandırılması hususunda gayret gösteren başta Sakarya Milletvekili Mustafa İsen ve diğer parlamenterler olmak üzere, genel ve yerel yöneticilere, STK başkanlarına teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

Bilindiği gibi Akyazı’daki genel ve yerel yöneticilerle birlikte faaliyette olan tüm Oda ve Borsa Başkanlarının ortak hareket ederek Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne defalarca gidilmiş, Akyazı’da bir Fakülte açılması talep edilmişti. Yapılan bu girişimler sonuçsuz kalınca Akyazılıların Fakülte hevesleri kurs aklarında kalmıştı. Daha sonra Milletvekili Mustafa İsen tarafından kamuoyuyla paylaşılan “Sakarya’da 2.Üniversite” konusu gündeme gelince bu defa aynı Akyazı zevat Mustafa İsen’le bir arayla gelmiş ve Fakülte taleplerini yinelemişlerdi.

Kurulacak olan yeni Üniversiteler için kanun hazırlanırken ilk etapta Akyazı’da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunun açılması planlanmış, daha sonra AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen’le birlikte AK Parti Kocaeli Milletvekili M. Akif Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu’nun imzaları ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına verilen teklifle Akyazı’ya açılması planlanan bahse konu olan Yüksekokulun yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi açılmasının önü açılmış oldu.

Uzun zamandan beri Akyazı’da Fakülte isteklerini aralıksız olarak gündeme getiren ve bu talebin oluşması için toplantı üzerine toplantılar yapan Akyazı’da faaliyette olan ATSO, BORSA, Ziraat Odası ile SESOB’a bağlı 8 Oda başkanı da çok meşakkatli yollardan geçip bugünlere geldik. Yeni kurulacak olan 2.Üniversitemize bağlı olarak İlçemize Fakülte açılacak olması tüm yorgunluğumuzu alıp gitti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip Fakültemizin en kısa sürede açılışı gayret göstermeliyiz, tüm Oda başkanları olarak bu konuda üzerimize düşen görev ne ise onu fazlasıyla yapmaya hazırız açıklaması yaparak sevinçlerini dile getirdiler.