YOKLAR ŞEHRİ AKYAZI 4 MAYIS

Akyazı 100 bine yaklaşan nüfusu ve geniş alanı ile Sakarya’nın önemli İlçelerinden biri

Yokların fazlalığı Sanayisi, Tarımı ve Turizm alanları ile iç içe olan bu güzel İlçeye gerçekten yakışmıyor. Akyazı’da neler yok bir bakalım;

Terminali yok

Akyazı’da uzun zamandan beri bir şehirlerarası bir otobüs terminali bulunmuyor. Yaşanan asrın depreminden sonra Kaymakamlık yeri ile terminal yeri takas edilmiş ve takas sonucunda Kaymakamlık binası eski terminal alanı üzerinde yapılmıştı. O gün bugündür Akyazı’nın terminali yok. Şehirlerarasında yolcu taşımacılığı yapan otobüsler cadde kenarında açtıkları yazıhanelerden yolcu alır ve yolcu indirler. Adapazarı’na yolcu taşıyan otobüs ya da midibüslerde maalesef ya sokak aralarında ya da şu anda olduğu gibi bir petrol istasyonu yanından kalkarlar. Bu soruna yaşanan depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala çözüm bulunamamış olması Akyazı’da dikkat çeken bir durum olarak değerlendiriliyor.

Mezbahası yok

Akyazı Belediyesine ait Mudurnu deresi kenarında bir hayvan kesimhanesi vardı. Mezbahanın Bakanlık tarafından getirilen şartlarına uymuyor gerekçesiyle yıkılmasından sonra yerine bir türlü yeni bir mezbaha yapılamadı. Akyazı’da kasaplık yapan esnaf kesimini yaptırmak için Adapazarı’na gitmek ve daha fazla masraf yaparak orada kesim yaptırmak zorunda kalıyor. Bu da haliyle et fiyatlarına yansıyor. Zaten fiyatları hayli yüksek olan etin kesim yerinin uzaklığından ötürü üzerine fark binmesi ile fiyat biraz daha yükselince Akyazı’da et satışlarında önemli bir düşüş yaşanıyor. Kuşkusuz bu durum kasap esnafının tedirginliğine yol açıyor ve kasap esnafı bir an önce Akyazı’da modern ve Bakanlık şartlarına uygun bir kesimhanenin yapılmasını istiyor.

Hayvan Pazarı da kaldırıldı

Önceleri yine Mudurnu deresinin kenarında kesimhanenin hemen yanı başında hayvan pazarı vardı. Kesimhane kaldırılınca hayvan pazarı da kaldırıldı ve geçici olarak Salihiye Mahalle sınırları içinde geçici olarak bir yere taşındı. Geçici olarak kurulan hayvan pazarından ne kuş geçiyor ne de kervan. Gidiş ve gelişinin güçlüğü hayvan alım ve satımlarını durma noktasına getirmiş durumda. Bu işle uğraşanlar Belediyeden hiç zaman geçirilmeden yeni bir hayvan pazarı kurma isteklerini her platformda dillendiriyorlar.

Yeterli Otopark yok

Akyazı’da ki araç sayısı bazı İllerden fazla. Hal böyle olunca ve yeterli otoparkta olmayınca araç sahipleri araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kalıyor. Bu durum kuşkusuz araç trafiğini allak bullak ediyor. Bu yetmiyormuş gibi yol kenarlarında yer bulamayanların da araçlarını yaya yollarının üzerine koyuyor olmaları bu defa yaya trafiğini de olumsuz etkiliyor ve yayalar kendi yolları araçlarla kapatıldığı için ana yoldan gitmek zorunda kalıyorlar ki, bu durumda onlar için hayati tehlike arz ediyor. Nitekim kendi yolundan gitmek zorunda olan yaya zorunluluktan dolayı araç yolunda yürümeye başlayınca kazalara maruz kalıyor. Akyazılılar ve özellikle de araç sahipleri yeterli seviyede otopark yapılması v e hizmete sokulmasını Belediye yetkililerinden istiyor ve bekliyor.

Pazaryeri yıkılmak üzere

Haftanın Çarşamba günleri kurulan kapalı Pazar yeri artık eskimeye yüz tutmuş durumda. Özellikle Pazar yerinin üstündeki çatının özelliğini kaybetmesi pazarcı esnafına zor anlar yaşatıyor. Pazarcı esnafı bu yıl kış mevsiminin geçmiş yıllardaki gibi şiddetli geçmediğini ve özellikle de kar yağışının olmadığına dikkat çekerek, şayet geçmiş yıllardaki gibi bu kışında kar yağsaydı bizim Pazar yerinin üstü çökerdi diye de serzenişte bulunuyorlar ve Belediyeden acil olarak mevcut pazaryerinin elden geçirmesini istiyorlar. Aksi takdirde yoğun şekilde bir kar yağışı sonrası çatının yıkılacağı iddiasında bulunuyorlar.

Dağa taşa asfalt yaptık dediler ama bize yok diyenler var

İktidar partisine mensup Akyazı Belediyesi ve bağlı olduğumuz Büyükşehir Belediyesi Akyazı’da dağa taşa asfalt döktük diyorlar ama bir çok önemli Mahallede bir türlü bitirilemeyen alt yapı çalışmaları bahane edilerek ana caddelerin köstebek yuvası haline gelmesinden şikayet edenlerde var. Bu Mahallelerde ikamet eden ve bir türlü bitirilemeyen alt yapı çalışmalarından muzdarip olan sakinler açık havalarda toz yutmaktan, yağışlı havalarda da çamur çiğnemekten artık bıktık diyorlar ve ekleyerek diğerlerinden daha fazla sesimizi yükseltiyoruz ama kimseye duyuramıyoruz diyorlar.

Hasan Akcan ne demişti

Hasan Akcan Belediye başkanı seçildikten sonra 15 Nisan 2014 günü bir basın toplantısı yapmıştı. Akcan bu toplantıda gece gündüz demeden çalışacağız ve 5 yıl sonra Akyazı’yı tanınmayacak kadar güzelleştireceğiz, çok can alıcı projelerimiz var o projeleri bir bir hayata geçireceğiz şeklindeki açıklamaları basında yer almıştı diyen Akyazılılar aradan 4 yıl 2 ay geçti ama Akyazı’da değişen bir şey olmadı bilakis eksiklerimiz daha çok arttı diye sitem etmekten kendilerini alamıyorlar.

Bu süre içinde yapılanlarda oldu ama yapılmayanlar çoğunlukta olunca yapılanları görmemiz mümkün olmadı diyen Akyazılılar, Belediyenin kalan süre içinde daha aktif çalışması gerektiğinin de altını çizerek, süreniz daralıyor açıklaması ile de Mart 2019 da yapılacak olan Mahalli seçimleri işaret etmeyi de ihmal etmiyorlar.