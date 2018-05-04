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ÖĞRETMEN OKULLARI DERNEĞİNDEN ARİFİYE KAYMAKAMI YAZICIYA ZİYARET

Arifiye Öğretmen Okulları Derneği Yönetim Kurulu geçtiğimiz
Bu haber 2018-05-04 17:25:33 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

 

Arifiye Öğretmen Okulları Derneği Yönetim Kurulu geçtiğimiz aylarda Gölcük Kaymakamlığından Arifiye Kaymakamlığına atanan Adem Yazıcı’ya hoş geldin ziyaretinde bulundu.

Arifiye Öğretmen Okulları Derneği Başkanı Kenan Certel, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Acar, Yahya Özdeş ve Gül Aygün’ü makamında kabul eden Kaymakam Adem Yazıcı kendisine çiçek taktim ederek yeni görevinde başarı dileyen dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette Arifiye Köy Enstitüleri ve öğretmen okulları hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Kenan Certel kapatılan ve Arifiye’nin tarihi sayılacak bu kurumların yaşatılması adına bazı çalışmalar yapılması talebinde bulundu. Ayrıca Arifiye’ de bir öğretmen evi açılması için yer tahsis edilmesini istedi.

Kendisine yapılan ziyaretten dolayı dernek yönetimine teşekkür eden Kaymakam Adem Yazıcı Arifiye Köy Enstitüsü ve öğretmen okulları ile ilgili mevcut Müzenin daha da geliştirilerek beraberinde bir kütüphane ile birlikte modern bir hale getirileceğini bunu ya mevcut binada ya da yapılacak modern bir binada gerçekleştirileceğini söyledi. Bu konuda Kültür Bakanlığı ile yazışmaların yapıldığını da söyleyen Kaymakam Yazıcı yeni Kaymakamlık binasının yapılmasının ardından boşalacak binalardan birinde öğretmen evi için yer tahsisi yapılabileceği sözünü verdi.

Arifiye Öğretmen Okulları Derneği Yönetimi ziyaretten ayrılırken Arifiye mezunlarının her yıl geleneksel olarak 30 Haziran Cumartesi günü saat 10.00 da yapılacak plan Arifiyeliler buluşmasına Kaymakam Adem Yazıcı’yı davet ettiler.

 
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