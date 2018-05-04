Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

AKYAZIDA KAHVENİN ADRESİ SEZGİNLER

AKYAZIDA KAHVENİN ADRESİ SEZGİNLER

ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI

AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI

ÜLKÜCÜLER HALİT ÇOTUR’U MEZARI BAŞINDA ANDILAR

ÜLKÜCÜLER HALİT ÇOTUR’U MEZARI BAŞINDA ANDILAR

KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM

KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM

YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

Akyazı Adliyesinde Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı işleri Müdürü
Bu haber 2018-05-04 08:09:21 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Adliyesinde Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı işleri Müdürü Hikmet Yıldırım yakışıklı oğlu Abdülkerim’i, Kazan ailesinin güzel kızı Ayşen ile evlendirmek suretiyle sonsuz bir mutluluk yaşadı.

Düzcanlar salonunda gerçekleşen düğünde Yıldırım ve Kazan aileleri ile birlikte genç çift Ayşen ve Abdülkerim mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan eş dost ve yakınlarına güzel bir ev sahipliği yapmak için hayli ter döktüler.

Semazen gösterisi ile başlayan düğün müzik eşliğinde oynanan oyunlar ve çekilen halaylarla devam eti ve gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Düğüne MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba Avukat eşi Sibel Açba ile birlikte katılırken, siyasetçiler, adli personel, STK başkanları ve Mahalle Muhtarları ile her iki ailenin yakınları da düğüne iştirak etti ve düğünden ayrılırlarken de önce genç çifte, sonra da  her iki ailenin büyüklerine mutluluk dileklerini ilettiler.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
08:17 - YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
Akyazı Adliyesinde Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı işleri Müdürü ...
08:09 - AKYAZIDA KAHVENİN ADRESİ SEZGİNLER
Hidayet Sezgin Akyazı’nın en eski esnaflarından biridir....
08:06 - ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER
Küçücek öğrenci yurdu tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen ...
00:11 - DOKURCUN’DA DA GÜN ÇOCUKLARINDI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun...
23:50 - KÜÇÜCEK ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ KERMESE YOĞUN İLGİ
Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde faaliyet gösteren ve bünyesinde...
00:40 - AKYAZI SAMEK’TE SÖNÜK SERGİ AÇILIŞI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim kursları (SAMEK) tarafından...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ