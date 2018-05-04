YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

Akyazı Adliyesinde Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı işleri Müdürü

Bu haber 2018-05-04 08:09:21 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Adliyesinde Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı işleri Müdürü Hikmet Yıldırım yakışıklı oğlu Abdülkerim’i, Kazan ailesinin güzel kızı Ayşen ile evlendirmek suretiyle sonsuz bir mutluluk yaşadı.

Düzcanlar salonunda gerçekleşen düğünde Yıldırım ve Kazan aileleri ile birlikte genç çift Ayşen ve Abdülkerim mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan eş dost ve yakınlarına güzel bir ev sahipliği yapmak için hayli ter döktüler.

Semazen gösterisi ile başlayan düğün müzik eşliğinde oynanan oyunlar ve çekilen halaylarla devam eti ve gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Düğüne MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba Avukat eşi Sibel Açba ile birlikte katılırken, siyasetçiler, adli personel, STK başkanları ve Mahalle Muhtarları ile her iki ailenin yakınları da düğüne iştirak etti ve düğünden ayrılırlarken de önce genç çifte, sonra da her iki ailenin büyüklerine mutluluk dileklerini ilettiler.