AKYAZIDA KAHVENİN ADRESİ SEZGİNLER

Hidayet Sezgin Akyazı’nın en eski esnaflarından biridir.

Bu haber 2018-05-04 08:06:04 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

Hidayet Sezgin Akyazı’nın en eski esnaflarından biridir. 70 yıl esnaflık yapan ve 2015 yılında 90 yaşında vefat eden Hidayet Sezgin çalışma hayatına bakkallık ve kırtasiyecilik yaparak başladı. Daha sonra buna kuru kahve ticaretini ekledi.

Nusret Sezgin’de babası ile birlikte 40 yıl esnaflık yaptı. Babası vefat edince bakkallığı bıraktı, kırtasiyeciliği de abisi İrfan Sezgin’e devrettikten sonra kendisi kuru kahve ticareti yapmaya başladı. Nasıl ki Nusret Sezgin babası ile birlikte esnaflık yaptıysa şimdi de onun oğlu Emre Sezgin’de İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olmasına rağmen kendi mesleği yerine baba mesleğini sürdürme kararı aldı ve babası ile birlikte aynı işi yapmaya başladı. Kısaca bu meslek dededen toruna kadar uzanıyor.

Sezginlerin çarşı içinde bulunan dükkanının önünden geçenler nefis kahve kokusu alırlar ve canları çeker ve kahve içmek için dükkana girerler ve Emre Sezgin’in yaptığı nefis kahveyi içer ve sonra da yollarına devam ederler.

Nusret Sezgin, bize uğrayıp bir fincan kahve içen içtiği kahvenin tadını ömrünün sonuna kadar unutamaz diyor ve kahve tiryakilerini beklediklerini söylüyor.