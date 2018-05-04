Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

AKYAZIDA KAHVENİN ADRESİ SEZGİNLER

AKYAZIDA KAHVENİN ADRESİ SEZGİNLER

ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI

AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI

ÜLKÜCÜLER HALİT ÇOTUR’U MEZARI BAŞINDA ANDILAR

ÜLKÜCÜLER HALİT ÇOTUR’U MEZARI BAŞINDA ANDILAR

KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM

KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM

ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

Küçücek öğrenci yurdu tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen
Bu haber 2018-05-04 08:03:56 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

 

Küçücek öğrenci yurdu tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen kermes açılışına katılan Küçücek Belediyesinin kurucu ve belediyeyi kapatan başkanı özelliğini üzerinde taşıyan Yaşar Akgün, yine kapanan Dokurcun Belediyesinin son başkanı ve şu anda Akyazı Belediyesinde MHP’den Meclis Üyesi olan Ruhi Yılmaz ve Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım aynı masayı paylaştılar ve oturdukları süre içinde yaptıkları konuşmalarında eski günlerini yad ettiler.

Diğer iki başkanın yaptıkları konuşmalarında en çok Küçücek Belediyesinin efsane başkanı onurunu üzerinde taşıyan Yaşar Akgün’e takıldıkları gözlendi. Belediye Başkanları Yaşar Akgün’e Küçücek belediyesinin ilk başkanı da son başkanı da sen oldun. Senden başka biri gelip de bu beldeye belediye başkanı olamadı. Baktın ki, koltuk elden gidiyor hemen belediyeyi kapattın şeklinde yapılan takılmalara Yaşar Akgün’ün verdiği nükteli cevaplar kendilerini izleyen ve aynı masayı paylaşan AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Baykan, MHP’li Meclis Üyeleri Murat Öz ve Abdullah Hikmet Kurt, İşadamı İsmail Berberoğlu ile ev sahibi konumunda olan MHP’li Meclis Üyesi Harun Köymen ile yurt Müdürü Adnan Yılmaz’ı da kahkahalara boğdu ve bu güzel sohbet çekilen bu resimle ölümsüzleştirildi.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Magazin haberleri
08:17 - YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ
Akyazı Adliyesinde Asliye Hukuk Mahkemesi Yazı işleri Müdürü ...
08:09 - AKYAZIDA KAHVENİN ADRESİ SEZGİNLER
Hidayet Sezgin Akyazı’nın en eski esnaflarından biridir....
08:06 - ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER
Küçücek öğrenci yurdu tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen ...
00:11 - DOKURCUN’DA DA GÜN ÇOCUKLARINDI
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun...
23:50 - KÜÇÜCEK ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ KERMESE YOĞUN İLGİ
Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesinde faaliyet gösteren ve bünyesinde...
00:40 - AKYAZI SAMEK’TE SÖNÜK SERGİ AÇILIŞI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim kursları (SAMEK) tarafından...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ