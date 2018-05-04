ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

Küçücek öğrenci yurdu tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen

Bu haber 2018-05-04 08:03:56 eklenmiş ve 47 kez görüntülenmiştir.

Küçücek öğrenci yurdu tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen kermes açılışına katılan Küçücek Belediyesinin kurucu ve belediyeyi kapatan başkanı özelliğini üzerinde taşıyan Yaşar Akgün, yine kapanan Dokurcun Belediyesinin son başkanı ve şu anda Akyazı Belediyesinde MHP’den Meclis Üyesi olan Ruhi Yılmaz ve Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım aynı masayı paylaştılar ve oturdukları süre içinde yaptıkları konuşmalarında eski günlerini yad ettiler.

Diğer iki başkanın yaptıkları konuşmalarında en çok Küçücek Belediyesinin efsane başkanı onurunu üzerinde taşıyan Yaşar Akgün’e takıldıkları gözlendi. Belediye Başkanları Yaşar Akgün’e Küçücek belediyesinin ilk başkanı da son başkanı da sen oldun. Senden başka biri gelip de bu beldeye belediye başkanı olamadı. Baktın ki, koltuk elden gidiyor hemen belediyeyi kapattın şeklinde yapılan takılmalara Yaşar Akgün’ün verdiği nükteli cevaplar kendilerini izleyen ve aynı masayı paylaşan AK Partili Meclis Üyesi Mahmut Baykan, MHP’li Meclis Üyeleri Murat Öz ve Abdullah Hikmet Kurt, İşadamı İsmail Berberoğlu ile ev sahibi konumunda olan MHP’li Meclis Üyesi Harun Köymen ile yurt Müdürü Adnan Yılmaz’ı da kahkahalara boğdu ve bu güzel sohbet çekilen bu resimle ölümsüzleştirildi.