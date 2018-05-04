AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI

İlçe Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyenin

Bu haber 2018-05-04 08:02:02 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

İlçe Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyenin ortaklaşa düzenlediği geleneksel okçuluk kursu başladı. Akyazılıların yoğdun ilgi gösterdiği kursa katılanlar çalışmalarını Atatürk spor salonu yanındaki alanda sürdürüyor.

Lokman Gözütok ve Umut Er’in nezaretinde başlayan ilk çalışmaya 100’ün üzerinde okçuluğa hevesli Akyazılı katıldı. Kursa katılanlar haftanın Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 17.00-19.00 saatleri arasında yapılacak olan çalışmalara katılıp gönül verdikleri spor dalında ilerlemeye çalışacaklar.

İlk etapta 2 aylık temel eğitimin hedeflendiği projenin okulların kapanmasıyla birlikte tüm yaz boyu sürdürülmesi de hedeflenen bir başka proje. Kursa katılacak olan okçulara verilecek olan üst düzey eğitimlerin tamamlanmasının ardından Akyazı’dan bir takım oluşturulmak suretiyle yurt genelinde yapılacak olan yarışmalara katılması da belirlenen hedeflerin en önemlisi olarak değerlendiriliyor.