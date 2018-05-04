Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

AKYAZIDA KAHVENİN ADRESİ SEZGİNLER

AKYAZIDA KAHVENİN ADRESİ SEZGİNLER

ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI

AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI

ÜLKÜCÜLER HALİT ÇOTUR’U MEZARI BAŞINDA ANDILAR

ÜLKÜCÜLER HALİT ÇOTUR’U MEZARI BAŞINDA ANDILAR

KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM

KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM

AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI

İlçe Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyenin
Bu haber 2018-05-04 08:02:02 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

İlçe Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyenin ortaklaşa düzenlediği geleneksel okçuluk kursu başladı. Akyazılıların yoğdun ilgi gösterdiği kursa katılanlar çalışmalarını Atatürk spor salonu yanındaki alanda sürdürüyor.

Lokman Gözütok ve Umut Er’in nezaretinde başlayan ilk çalışmaya 100’ün üzerinde okçuluğa hevesli Akyazılı katıldı. Kursa katılanlar haftanın Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 17.00-19.00 saatleri arasında yapılacak olan çalışmalara katılıp gönül verdikleri spor dalında ilerlemeye çalışacaklar.

İlk etapta 2 aylık temel eğitimin hedeflendiği projenin okulların kapanmasıyla birlikte tüm yaz boyu sürdürülmesi de hedeflenen bir başka proje. Kursa katılacak olan okçulara verilecek olan üst düzey eğitimlerin tamamlanmasının ardından Akyazı’dan bir takım oluşturulmak suretiyle yurt genelinde yapılacak olan yarışmalara katılması da belirlenen hedeflerin en önemlisi olarak değerlendiriliyor.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
08:03 - AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI
İlçe Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Belediyenin...
23:43 - BARAJI GEÇ ALPER TUNA ALAN
Akyazılı Milli Taekwondocu Alper Tuna Alan Ümitler Avrupa...
00:10 - BADMİNTONDA ZAFER YİNE AKYAZI’NIN
15 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası Sakarya...
18:24 - ANTRENÖRDEN BAŞARILI GÜREŞÇİLERE YEMEK ÖDÜLÜ
Aktif sporculuğunda minderde fırtına gibi esen, Dünya ve Avrupa...
15:23 - AKYAZISPOR BAŞKA TAKIMDA KAÇAK OYNAYAN FUTBOLCUSUNU KOV
Sakarya 1. Amatör liginde mücadele veren Akyazı Spor Kulübü...
23:55 - TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA İDDİALI HAZIRLANIYORLAR
12-15 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de yapılan kulüpler arası...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ