ÜLKÜCÜLER HALİT ÇOTUR’U MEZARI BAŞINDA ANDILAR

3 Mayıs 1980 yılında bir gurup sol görüşlü öğretmen tarafından Yahyalı

Bu haber 2018-05-04 07:52:30 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

3 Mayıs 1980 yılında bir gurup sol görüşlü öğretmen tarafından Yahyalı Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülen, Akyazı'nın tek siyasi Cinayeti olarak hafızalarda kalan Halit Çotur, Akyazı Ülkü Ocakları tarafından mezarı başında anıldı.

3 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’da Sakarya Milletvekili Zihni Açba,Sakarya il Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu, MHP İlçe başkan vekili Ali Dertli ve Ülkücü gençlerin katıldığı Halit Çotur’un Akyazı merkez aile mezarlığındaki mezarı başında başlayan program Kuran-ı Kerim okunması ve dualar eşliğinde gerçekleşti.

Sakarla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Soyhan Sofuoğlu: “Halit Çotur Ağabeyimizi 38.yılında bugün burada dualarla andık, Halit Çotur Ağabeyimizin bundan 38 yıl önce aziz Vatan için canını veren, Ülkücü Hareket’in yetiştirmiş olduğu birçok neferden bir tanesidir. Kendisi henüz 23 yaşındayken vatan hainleri din düşmanları tarafından kahpece arkadan bıçaklanarak şehit edilmiştir. Allah o ve onun gibilerden razı olsun, Allah ü Teala tekrar bize ve milletimize bu acıları yaşatmasın. Hepsinin ruhları şad olsun, Teşekkür ederim dedi.

HALİT ÇOTUR KİMDİR:

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden olup 22 yaşındaydı. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü son sınıfta okuyor ve Çetin Koçoğlu Öğrenci Yurdu'nda kalıyordu. Ailesinin tek erkek çocuğuydu ve yetimdi. Akyazı Ülkücü Gençler Derneği'nin başkanlığını yapıyordu. Olay günü, Akyazı'da bir kahvehanede o gün akşam yapılacak olan 3 Mayıs kutlamaları için hazırlık yaparken, komünist bir öğretmen tarafından dışarı çağrıldı. Kahvehaneden çıktığında, kapının önünde bekleyen yaklaşık 15 kişilik bir grup komünist militanın saldırısına uğradı ve sırtından aldığı bıçak yaraları sebebiyle ağır yaralandı... Hastaneye kaldırılmak istenirken de yolda şehit düştü. Cenazesi, Akyazı Merkez Aile Mezarlığı'na defnedildi.