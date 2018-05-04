Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
SAĞLIK
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

YILDIRIM VE KAZAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ

AKYAZIDA KAHVENİN ADRESİ SEZGİNLER

AKYAZIDA KAHVENİN ADRESİ SEZGİNLER

ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

ESKİ GÜNLERİNİ YAD ETTİLER

AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI

AKYAZILI OKÇULAR İDMANLARA BAŞLADI

ÜLKÜCÜLER HALİT ÇOTUR’U MEZARI BAŞINDA ANDILAR

ÜLKÜCÜLER HALİT ÇOTUR’U MEZARI BAŞINDA ANDILAR

KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM

KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM

ÜLKÜCÜLER HALİT ÇOTUR’U MEZARI BAŞINDA ANDILAR

3 Mayıs 1980 yılında bir gurup sol görüşlü öğretmen tarafından Yahyalı
Bu haber 2018-05-04 07:52:30 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

 

3 Mayıs 1980 yılında bir gurup sol görüşlü öğretmen tarafından Yahyalı Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülen, Akyazı'nın tek siyasi Cinayeti olarak hafızalarda kalan Halit Çotur, Akyazı Ülkü Ocakları tarafından mezarı başında anıldı.

3 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’da Sakarya Milletvekili Zihni Açba,Sakarya il Ocak başkanı Soyhan Sofuoğlu, MHP İlçe başkan vekili Ali Dertli ve Ülkücü gençlerin katıldığı Halit Çotur’un Akyazı merkez aile mezarlığındaki mezarı başında başlayan program Kuran-ı Kerim okunması ve dualar eşliğinde gerçekleşti.

Sakarla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Soyhan Sofuoğlu: “Halit Çotur Ağabeyimizi 38.yılında bugün burada dualarla andık, Halit Çotur Ağabeyimizin bundan 38 yıl önce aziz Vatan için canını veren, Ülkücü Hareket’in yetiştirmiş olduğu birçok neferden bir tanesidir. Kendisi henüz 23 yaşındayken vatan hainleri din düşmanları tarafından kahpece arkadan bıçaklanarak şehit edilmiştir. Allah o ve onun gibilerden razı olsun, Allah ü Teala tekrar bize ve milletimize bu acıları yaşatmasın. Hepsinin ruhları şad olsun, Teşekkür ederim dedi.

HALİT ÇOTUR KİMDİR:

Sakarya'nın Akyazı ilçesinden olup 22 yaşındaydı. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü son sınıfta okuyor ve Çetin Koçoğlu Öğrenci Yurdu'nda kalıyordu. Ailesinin tek erkek çocuğuydu ve yetimdi. Akyazı Ülkücü Gençler Derneği'nin başkanlığını yapıyordu. Olay günü, Akyazı'da bir kahvehanede o gün akşam yapılacak olan 3 Mayıs kutlamaları için hazırlık yaparken, komünist bir öğretmen tarafından dışarı çağrıldı. Kahvehaneden çıktığında, kapının önünde bekleyen yaklaşık 15 kişilik bir grup komünist militanın saldırısına uğradı ve sırtından aldığı bıçak yaraları sebebiyle ağır yaralandı... Hastaneye kaldırılmak istenirken de yolda şehit düştü. Cenazesi, Akyazı Merkez Aile Mezarlığı'na defnedildi.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
07:57 - ÜLKÜCÜLER HALİT ÇOTUR’U MEZARI BAŞINDA ANDILAR
3 Mayıs 1980 yılında bir gurup sol görüşlü öğretmen tarafından Yahyalı...
10:11 - KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM
Akyazı Kuzuluk İlkokulu öğrencileri sosyal sorumluluk ve yardımlaşma kapsamında ...
22:40 - SASKİ SORUNLARINI ÇÖZMEYİNCE
İçme suyu sorunları bir türlü çözülmeyen Akyazı İnönü Mahalle ...
23:54 - MEZARLIKLARIN HALİ PERİŞAN
Akyazı hem nüfus bakımından hem de alan bakımından...
23:50 - İHH’DAN KARDEŞİNE SAHİP ÇIK PROJESİ
İHH Akyazı temsilciliği tarafından başlatılan kardeşine sahip çık...
00:35 - AKYAZI VAKIF MAHALLESİNDE BERAT KANDİLİ COŞKUSU
Müslümanların en kutsal gecelerinden biri olan Berat Kandili...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2018 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ