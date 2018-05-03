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KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM

KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM

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KUZULUK İLKOKULNDAN ANLAMLI YARDIM

Akyazı Kuzuluk İlkokulu öğrencileri sosyal sorumluluk ve yardımlaşma kapsamında
Bu haber 2018-05-03 10:09:52 eklenmiş ve 141 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kuzuluk İlkokulu öğrencileri sosyal sorumluluk ve yardımlaşma kapsamında önemli bir yardıma daha imza attı.

Ordu İli Yeni Mahalle ilçesinde Yumuşak Doku Kanseri tedavisi gören Yaren Çetinkaya’a destek için Kuzuluk İlkokulu okul Müdürlüğü bir kermes düzenledi.

Kermes sonunda 4711 lira gelir elde edildi. Okul Müdürü Mehmet Salih Şahin  elde edilen 4711 lira gelirin Ziraat Bankası aracılığı ile Yaren Çetinkaya kızımızın adresine gönderildiğini belirterek umarız tedavisine katkımız olur ve bir an önce sağlığına kavuşur dedi.

Müdür Mehmet Salih Şahin ayrıca kermesin düzenlenmesine katkı veren öğretmenlerimiz Hülya Aydın Özdemir ve 4-B sınıfı öğrencilerine, fedakar velilerimize ve yakın ilgileri nedeniyle Akyazı Ziraat Bankası Çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyorum dedi.
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