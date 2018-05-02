AKDENİZ AİLESİ YASTA

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde ikamet etmekte olan 100 yaşındaki

Bu haber 2018-05-02 22:40:33 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Gazi Süleyman Paşa Mahallesinde ikamet etmekte olan 100 yaşındaki Fikriye Akdeniz (Nine) yaşamını yitirdi. Böylece Akyazı kısa süre içinde üçüncü çınarını kaybetmiş oldu.

Asırlık çınar Fikriye Nine için Akyazı’nın Pazarköy Mahallesinde cenaze töreni düzenlendi. Pazarköy Mahallesi Merkez Camiinde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından aynı Mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Akdeniz ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Fikriye ninenin vefatı hem Akyazı’da hem de Pazarköy’ünde derin üzüntü yarattı.