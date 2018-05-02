SASKİ SORUNLARINI ÇÖZMEYİNCE

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İçme suyu sorunları bir türlü çözülmeyen Akyazı İnönü Mahalle
Bu haber 2018-05-02 22:38:48 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

İçme suyu sorunları bir türlü çözülmeyen Akyazı İnönü Mahalle Muhtarı Cahit Avcı, Yunus Emre Mahalle Muhtarı Mustafa Gündoğdu, Konuralp Mahalle Muhtarı Nihat İçyüz ve Cumhuriyet mahalle Muhtarı Osman Özdağ bu sıkıntılarını en yetkili kişi SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş’e anlatmak ve çözüme kavuşturulması için Sakarya’daydılar.

Rüstem Keleşin makamında yapılan ziyarette muhtarların sorunlarını dinleyen Genel Müdür Rüstem Keleş , Akyazı’da önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, Muhtarlarımızın sorunlarını dinledim en kısa zamanda o sorunları gidermek için çalışma başlatacağım. Bundan emin olun dedi.

SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş’in yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirten Akyazılı Muhtarlar, verilen sözlerin ve yapılan açıklamaların takipçisi olacaklarını da belirterek SASKİ’den ayrıldılar.
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