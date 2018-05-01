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ŞEHRİM 2023 OTOBÜSÜ AKYAZI’DAYDI

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı
Bu haber 2018-05-01 23:57:27 eklenmiş ve 62 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın öncülüğünde AK Parti Genel Merkezine bağlı çevre şehir ve kültür başkanlığı tarafından Mart ayının başlarında başlatılan şehrim 2023 projesi kapsamında hazırlanan otobüs Akyazı’ya da geldi.

AK Parti İl Başkan yardımcısı Enver Tok yönetiminde oluşan bir ekiple Akyazı’ya gelen şehrim 2023 otobüsünde bulunan gençler Akyazılılarla anket de yaptı. Anketçiler Akyazılılara nasıl bir şehir hayal ediyorsunuz, şehrinizde nelerin yapılmasını istiyorsunuz, bizden talepleriniz neler, bizimle ilgili ne gibi eleştirileriniz var, yerel yönetimlerin çalışmalarından memnunmusunuz gibi soruların yer aldığı yaklaşık 15 soru soruldu.

Akyazı’ya gelen ekibe başkanlık yapan AK Parti İl Başkan yardımcısı Enver Tok, elde edilecek olan verileri hiç zaman geçirmeden Genel Merkeze ve ilgili Başkanlığa göndereceklerini söyledi ve hedefimiz proje kapsamında ortak geleceğimiz olan şehirlerimizin mevcut durum analizlerinin yapılması, şehrin sorunlarının belirlenmesi ve  “kimlikli şehirler” özgünlüğüne kavuşturulması için ortak aklın ortaya koyacağı bir çalışma modelini hayata geçirmektir dedi.

Sakarya’dan gelen ekibe ev sahipliği yapan AK Parti İlçe başkanı Fevzi Bora’da Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan projenin çok önemli olduğunun altını çizdi ve bu proje kapsamında oluşacak olan rapor doğrultusunda şehirlerimiz yeni bir kimliğe kavuşacaklardır dedi.

Akyazı’daki çalışmalarını tamamlayan şehrim 2023 otobüsü ve içindeki yetkililer daha sonra Karapürçek İlçesine geçti.

 
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