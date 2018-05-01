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MUSTAFA TUNCER AKYAZI’LILARLA BULUŞTU

24 Haziran tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği seçiminde
Bu haber 2018-05-01 23:54:28 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

 

24 Haziran tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği seçiminde AK Parti’den aday adayı olan Mustafa Tuncer Akyazı’ya gelerek Partisinin İlçe başkanı ve teşkilat mensupları ile bir araya geldi daha sonra da şehir merkezinde Akyazılılarla buluştu.

Mustafa Tuncer görüşme ve buluşmaların ardından yaptığı açıklamada, cesur, kararlı ve net olma zamanı geldiğini düşündüğü için AK Parti’den Milletvekili aday adaylığı için müracaat ettiğini söyledi ve aday olması halinde tüm birikimlerini Sakarya için kullanacağını belirterek, aday adaylığım süresi içinde Akyazılı hemşehrilerimden destek bekliyorum dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Fevzi Bora’da yaptığı açıklamada partimizden Milletvekilliği için aday adayı olan partililerimizden bizleri ziyaret edenlere ev sahipliği yapıyoruz ve onları Akyazılılarla buluşturuyor ve tanıştırıyoruz. Bugünde Mustafa Tuncer İlçemize geldi ve bizde ona ev sahipliği yapıyoruz dedi.
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